Cultura.- L'IVC i À Punt convoquen un projecte per a l'escriptura d'una peça de ràdioteatre

L'obra triada i interpretada per l'equip artístic, contractat a aquest efecte, s'emetrà en directe per À Punt Ràdio en la seua programació sobre del 9 d'octubre del 2020 des d'un espai amb presència de públic.

Poden concórrer a aquesta convocatòria les autores i autors residents a la Comunitat Valenciana o que treballen en aquest territori habitualment. Hauran de presentar un guió de ràdioteatre amb una temàtica relacionada amb la data del 9 d'octubre, i amb gènere totalment lliure: comèdia, drama, relat històric, etc.

El relat haurà de ser inèdit, no una adaptació ni versió, i d'un sol autor o autora. La peça haurà d'estar escrita en valencià i tindre una durada d'uns cinquanta minuts amb un màxim de deu actors, incloent, si escau, un narrador.

La peça gravada passarà a formar part de l'arxiu de la radiotelevisió valenciana i l'autora o autor triat rebrà 6.000 euros pel seu treball.

ASSAJOS

La peça serà entregada com a màxim el 20 de setembre per a tindre marge per a la contractació i els assajos amb l'equip tècnic i artístic per a l'emissió i gravació de l'obra, direcció, intèrprets, disseny musical, disseny sonor, etc.

Per a participar cal enviar en format PDF la següent documentació: nom del projecte, dades i currículum de l'autora o autor, sinopsi, estructura, tractament estilístic i descripció dels personatges. Aquesta informació no ha d'ocupar més de 8 pàgines, i haurà d'enviar-se entre el 9 de juny i el 3 de juliol al correu radioteatre_ivc@gva.es.

Un comité de responsables de l'IVC i À Punt Mèdia seleccionarà el projecte en el qual es valorarà especialment el potencial radiofònic, la qualitat de l'argument i la capacitat per a atraure els radiooients.