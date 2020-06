Bandera azul y coronavirus: "Que tengamos el lujo de pisar la playa este verano lleva muchísimas horas detrás"

Este verano ondeará la bandera azul en 589 playas españolas. Un distintivo internacional que garantiza la calidad medioambiental y que esta temporada también ha tenido que adaptarse a la nueva normalidad a la que entrará el país en cuanto decaiga el estado de alarma por el coronavirus.

Virginia Yuste, coordinadora del programa Bandera Azul y vicepresidenta de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), la entidad que lo gestiona, destaca en una entrevista concedida a 20minutos que las características de una playa con ese distintivo ofrece algunas de las seguridades que las autoridades piden para evitar rebrotes de la pandemia. También destaca el "trabajo titánico" de los ayuntamientos para hacer posible la apertura de las playas en esta nueva situación.

-¿Bajará este año la asistencia a las playas españolas, o subirá porque todos tenemos ganas de ver el mar?

Es la pregunta que todo mundo necesita saber, si va a ir más o menos gente a la playa este año. Lo que me gustaría insistir es que en España hay más de 3.500 playas, muchas de ellas que no se les ha dado más uso porque no son muy conocidas, Si nos organizamos bien, puede que haya espacio para todos.

En cualquier caso, los ayuntamientos se están preparando para una avalancha, porque siempre se tienen que poner en el más extremo de los casos para controlar todo mejor, porque las medidas de aforo tienen que ser muy estrictas para que no se produzcan rebrotes

-¿En qué medida las playas con bandera azul representan una mejor opción a una playa normal?

Una playa con bandera azul es una playa normal que ha decidido voluntariamente presentarse a un galardón y tiene que cumplir ciertos criterios que además van a ser revisados durante el verano. Entonces habrá playas sin bandera azul que también serán maravillosas,

Lo que sí damos es la garantía de que se van a cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, si una playa tiene bandera azul podemos garantizar que va a haber socorrista, y una que no tiene bandera puede ser que los tenga o no. Pueden tener los mismos servicios que una con bandera azul solo que no ha pedido el distintivo.

En Latinoamérica hay algunos lugares donde han decidido que las playas con bandera azul sean las primeras que se abran, porque tienen ciertas garantías que coinciden con las que se deben cumplir para que la playa esté controlada de cara al COVID-19.

En todas las playas con bandera azul hay socorrista, desfibrilador, calidad de aguas de baño excelente, ninguna tiene vertidos descontrolados, Entonces los criterios de bandera azul van muy en la línea en lo que puede ser una playa segura

-¿Las playas con bandera azul han tenido que hacer muchos cambios para adaptarse a la situación del coronavirus?

No tantos como pensábamos. Por ejemplo, cuando se produjo la crisis del coronavirus, de las primeras cosas que nos preguntaron los ayuntamientos fue qué hacer con las duchas, y para tener bandera no se necesita tenerlas, así que las pueden quitar. Tampoco hacen falta tener papeleras en la arena.

También preguntaban qué probabilidad había de que en el agua hubiera COVID-19. Pues son playas con calidad de agua excelente. Muchas de las playas que tenían bandera azul ya estaban preparadas cuando todo esto sobrevino. Los criterios que hemos tenido que adaptar son muy pocos.

Hay playas que tenían siete aseos y los han tenido que reducir a tres para garantizar la desinfección, o que tenían muchos accesos por pasarela y este año solo habrá tres para garantizar su limpieza,

Casi todos los municipios con playas de bandera azul estaban preparados antes de que surgiera la COVID-19, Por ejemplo, que haya un desfibrilador en la playa es básico, porque si te da una parada cardiorrespiratoria la intervención del socorrista debe ser la mínima posible, y estas playas ya lo tenían. Tampoco se va a hacer ahora el boca a boca, la ventilación se va a hacer con un balón, que nuestras playas ya lo tenían desde hace años.

-¿Qué situación especial hay sobre la gestión del aforo?

Son los ayuntamientos los que tienen que decidir qué hacer para controlarlo. Para nosotros la situación ideal sería que las personas fueran responsables y se colocaran libremente sin necesidad de control. ¿Qué está pasando? que hay playas que han dejado que la gente se coloque por sí misma en su sitio y las han tenido que cerrar porque la gente no ha sido responsable.

Lamentablemente habrá sitios en los que no haya más remedio que poner una parcela, porque haya mucha densidad de visitantes. No es lo mismo la playa de La Barceloneta que una en un parque nacional, con accesos más complicados. No hay una medida estándar.

Los ayuntamientos conocen mejor que nadie sus características, son las mejores manos para controlar el aforo. También depende de lo que cada uno se pueda permitir, hay ayuntamientos con presupuestos más altos que pueden implementar aplicaciones móviles o cámaras de vigilancia, pero hay banderas azules en municipios más pequeños que no se pueden permitir eso.

-En resumen, ¿cómo se presenta la temporada?

Estamos en un momento muy complicado. Mucha gente está pensando "Ir a la playa va a ser un infierno este año". Pero igual no, depende de nosotros.

El esfuerzo que se ha hecho es titánico y espero que estemos a la altura del trabajo que hay detrás de todo eso. Desde que saltó el COVID-19, los técnicos municipales llevan tres meses día y noche dándole vueltas a todo eso, sobre todo a las medidas de control de aforo. Han hecho presupuestos, probado unas y otras,

Es un trabajo ingente que no está valorado porque la gente no lo ve. Cuando vas al hospital hay un médico que te atiende y ves su trabajo, pero cuando vas a la playa no ves el trabajo que hay detrás. Ves el agua, la arena, las palmeras, el chiringuito, pero para que pudieras llegar hasta ahí hay un esfuerzo titánico de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y del Ministerio. Que nosotros tengamos el lujo de poder pisar la playa este verano lleva muchísimas horas detrás, y tenemos que ser responsables