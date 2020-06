La Iglesia Evangelista asegura que Simón desaconsejó su congreso a principios de marzo en base a "datos confidenciales"

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), mantuvo dos reuniones el 5 y el 6 de marzo con representantes de la Iglesia Evangelista para desaconsejar que se celebrase su congreso en la segunda quincena de marzo en base a "datos confidenciales", según informa El Confidencial.

Esta información se basa en las declaraciones recogidas por los investigadores de la Guardia Civil de Madrid en el contexto de la investigación encargada por la titular del juzgado de instrucción 51 respecto a la celebración de la manifestación del 8-M. En la reunión, el director del CCAES habría expuesto a los representantes de esta iglesia datos "muy precisos de todo lo ocurrido en China, Corea e Italia".

Cuando Juan Carlos Escobar, uno de los representantes de esta iglesia, cuestionó "¿Cómo podemos tener una situación así, de semejante gravedad, como para obligarnos a cancelar el evento que teníamos previsto?", Simón habría respondido que "esta información no ha saltado a la opinión pública porque son datos confidenciales. Pero a vosotros os queremos exponer la situación que tenemos ahora para que tengáis claro que ese congreso no se puede celebrar".

En la primera reunión, en la que estuvo presente el ministro Salvador Illa, los evangelistas explican que "nos dijeron que nosotros teníamos mayor factor de riesgo de contagio debido a la movilidad y a las concentraciones y reuniones de personas. Incidieron sobre la región italiana, y la posible importación del virus desde esa región a España. Ante esta explicación de la situación sanitaria que desconocíamos absolutamente, les comunicamos por primera vez que teníamos previsto celebrar un Congreso Evangélico en la Caja Mágica de Madrid y que calculábamos que asistirían unas 8.000 personas. Me llamó la atención que, nada más empezar a hablar del congreso, Salvador Illa ya estaba haciendo gestos con la cabeza de forma negativa y diciendo: 'no', 'eso no se puede hacer'. Aquel día no sacamos más en claro, pero nos citamos para una nueva reunión al día siguiente".

En la segunda reunión que tuvo lugar al día siguiente, no estuvo el ministro Illa y la reunión la encabezó Fernando Simón. Según los evangelistas, comenzó la reunión ofreciendo "datos concretos y muy precisos de la evolución del Covid-19" y les habló de "una 'situación sanitaria grave', que 'se trata de una pandemia a nivel internacional', haciendo referencia a la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

También habría señalado que el 91% de los contagios provendrían de Italia y que Sanidad estaba realizando análisis del contagio persona a persona, "todo ello con el fin de la contener la pandemia. Reconocieron que toda la estrategia se basaba precisamente, en el escenario de contención del virus, que era el que estaban siguiendo a esa fecha".

Los representantes de la Iglesia Evangelista preguntaron entonces "¿Por qué nuestra congregación sí debe suspender los actos y muchos otros colectivos no?", a lo que Simón contestó que "vuestras reuniones acumulan todos los factores y riesgos de contagio". Como no les satisfacía la respuesta volvieron a preguntar y Simón les habría contestado que en ese momento se conocían 22 casos de contagio en España y, por tanto, "ese congreso no se puede celebrar".

Aunque los evangelistas argumentan que no pueden desconvocar el congreso porque iban a perder mucho dinero en las cancelaciones y su imagen se vería dañada, Simón es tajante: "Tenéis que desconvocar. Sois muchos y no habrá distancia de seguridad. Nosotros os lo recomendamos, pero una recomendación del Ministerio de Sanidad en estos términos tiene carácter imperativo". Sería en este momento cuando Simón habría desvelado que los datos ofrecidos eran "confidenciales".