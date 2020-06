Dos dones detingudes i un home investigat per una estafa de més de 40.000 euros a una empresa

L'operació es va iniciar arran d'una denúncia per part dels components de la Guàrdia Civil de Montcada, a fi de poder localitzar, identificar i detindre els autors dels fets. En principi, tot apuntava a una possible estafa coneguda pel nom de 'man in the middle', mitjançant la qual una persona havia aconseguit obtindre dades d'una de les dos empreses i, aprofitant un correu electrònic produït entre les dos, s'havia fet passar per una d'elles per a demanar el pagament bancari d'una factura en un compte fraudulent.

La transferència es va realitzar a un compte bancari que li havia sigut indicada, pel que sembla per l'empresa creditora, i van comprovar, amb posterioritat, que la transferència havia tingut com a destinació un compte bancari totalment alié a l'empresa creditora. Els agents van iniciar les gestions per a esbrinar la destinació dels diners transferits.

Els agents van descobrir que l'import de més de 40.000 euros va anar a parar a un compte bancari amb IBAN de país Espanya i es va comprovar posteriorment que aquesta quantitat havia sigut fraccionada i remesa en quantitats més xicotetes a altres dos comptes bancaris, així com, al seu reintegrament en diferents caixers automàtics de la província de València. El detingut i les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Montcada.