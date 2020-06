Iglesias señala a Ayuso por ordenar que se evitara el ingreso en hospitales de ancianos de residencias

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, volvió a culpar este martes al Ejecutivo regional madrileño liderado por Isabel Díaz Ayuso de haber ordenado a las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid que no enviaran a los ancianos a los hospitales en plena crisis del coronavirus. Iglesias rechazó las acusaciones del PP e insistió en que la competencia para decidir este tipo de protocolos era de las comunidades.

El vicepresidente se expresó así el mismo día que el diario El País desvela que la Comunidad de Madrid envió al menos cuatro correos electrónicos pidiendo remitir a las residencias de ancianos de la región el polémico protocolo por el cual se excluía a personas con discapacidad o dependientes de la atención hospitalaria. Iglesias, de hecho, aseguró que "sobre esto hay muchas cosas que se tienen que terminar de saber, y los datos son inequívocos".

Pese a que en marzo la Vicepresidencia Segunda asumió competencias sobre servicios sociales, Iglesias insistió en que la capacidad de determinar los protocolos de atención sanitaria a los residentes en este tipo de centros ha seguido en manos de las comunidades en todo momento. De hecho, eso lo demuestra el hecho de que la Comunidad de Madrid pudo elaborar dicho protocolo sin pasar por el Gobierno central.

"Está bastante clara la cuestión competencial, nosotros lo que hicimos fue ayudar a las comunidades con 300 millones, el Ministerio de Sanidad declaró a los servicios sociales como servicios esenciales" y "se dio la indicación de que en el reparto de EPI se diera la misma consideración a los trabajadores de las residencias que a los de los hospitales", sostuvo el vicepresidente.

"Cuando el consejero de Asuntos Sociales [del Gobierno de la Comunidad de Madrid] dijo, y no lo dije yo, que la orden acreditada por muchos medios de comunicación de no aceptar ancianos procedentes de las residencias en los hospitales madrileños era no solo inmoral, sino eventualmente ilegal, era el propio consejero de Ayuso quien estaba señalando un escándalo evidente que ciertamente puede tener consecuencias legales", denunció Iglesias.