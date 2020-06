La creació d'empreses baixa un 45,3% al maig a la Comunitat Valenciana, la segona regió amb menys caiguda

La caiguda, no obstant açò, és sensiblement inferior a la registrada en el conjunt del país, on la mitjana se situa en 56,4%. I en aquest temps, solament La Rioja (-43,2%) ha presentat un descens de menor intensitat que el valencià.

Així es reflecteix en l'informe trimestral d'Estadística Mercantil que elabora el Col·legi de Registradors per a oferir alguns indicadors bàsics de confiança empresarial i dificultats financeres de les societats.

Segons el seu estudi, l'impacte de l'estat d'alarma per a frenar la Covid-19 i la paralització de les activitats considerades no essencials ha fet que en tota Espanya les constitucions de societats passaren de 8.733 al maig de 2019 a 3.809 al maig d'enguany.

Si es compara maig amb el mes d'abril d'enguany, s'observa que durant la pandèmia, la constitució de societats ha crescut en el conjunt d'Espanya un 55,2%, mentre en la regió valenciana la pujada és del 47,1%.

LES AMPLIACIONS DE CAPITAL SUAVITZEN LA SEUA CAIGUDA

Un altre indicador utilitzat per a mesurar la confiança empresarial són les ampliacions de capital inscrites en els registres mercantils, ja que reflecteixen l'aposta dels propietaris sobre els seus projectes empresarials.

En el cas de la Comunitat Valenciana, el nombre d'operacions registrades baixa un 38,2%, i passa de 225 operacions de maig de l'any passat a 139 ara. El descens segueix sent inferior no obstant açò al nacional, on la caiguda generalitzada aconsegueix deu punts més, fins a situar-se en -48,8%.

Deu autonomies presenten descensos per damunt del 50%, encara que la caiguda mitjana nacional és ja més suau que la produïda el mes anterior (-61%). De fet, si es compara nomès abril de 2020 amb maig de 2020, les ampliacions de capital creixen un 34,3% a Espanya i un 61,6% a la Comunitat Valenciana.

ELS CONCURSOS CAUEN UN 77,8%

El nombre de concursos de creditors comptabilitzats a la Comunitat Valenciana al maig es va reduir a 14, un 77,8% menys que al maig de l'any anterior, quan es van registrar un total de 63 concursos. En aquest cas, la regió valenciana s'alinea amb la mitjana espanyola, on la caiguda se situa en un 76,1%.