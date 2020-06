La Spice Girl Mel B habla del racismo que sufrió de niña: "Cuando entré al colegio entendí el efecto que causaba mi raza"

Joel C. Ryan / GTRES

En mitad de las revueltas y protestas del mundo entero que surgieron a raíz de la muerte a manos de un policía de George Floyd, la cantante Mel B ha querido sumarse a las denuncias contra el racismo a través del movimiento Black Lives Matter y ha contado su experiencia.

La Spice Girl ha incidido en varios sucesos que marcaron su infancia y adolescencia hasta llegar a su edad adulta, dando a entender precisamente que esta problemática viene desde hace muchos años y sigue vigente en todos los rincones del planeta.

La artista, de 45 años y natural de Leeds, al norte de Inglaterra, ha contado cómo fue para ella ser una niña negra en los años 70 y 80, donde no era usual aún ver personas racializadas, por lo que su condición hizo que rápidamente sintiera en sus carnes la xenofobia y el racismo.

"Desde que era bien pequeña fui consciente de que no iba a ver mucha gente con el mismo color de piel que el mío", he recordado para una entrevista con el dirario Daily Star, "pero fue realmente una vez que entré en el colegio cuando acabé de entender que mi raza tenía un efecto muy particular en el resto de los niños".

"De repente empecé a recibir insultos que, sinceramente, no acababa de comprender. Luego me perseguían al mismo tiempo que me iban gritando todos esos sobrenombres", afirma la cantante, de orígenes jamaicanos, sobre una realidad que viven muchas otras personas.

Todas aquellas carreras que tuvo que hacer para dejar atrás los insultos étnicos que recibía, asegura ella, fueron el germen de que años más tarde destacase en materias deportivas. "Cuando fui más mayor se me dio muy bien el atletismo y ganaba todas las carreras. Me había pasado toda la vida corriendo a toda velocidad para deshacerme de ellos", recuerda.

Melanie Janine Brown, su verdadera nombre, también ha contado cómo sufrió el racismo en los comienzos del exitoso grupo con el que llegó al estrellato: "Cuando grabamos el videoclip de Wannabe [no solo el mayor éxito de las Spice Girls, sino el single de un grupo femenino más vendido del mundo], teníamos un enorme equipo de estilistas y una de las primeras cosas que me dijeron es que iban a alisarme el pelo".

"Me negué rotundamente porque mi pelo era mi identidad y lo que me hacía diferente al resto. Y en las Spice Girls precisamente teníamos que celebrar nuestras diferencias: en eso consistía nuestro mensaje", finaliza Mel B sus respuestas al citado medio.