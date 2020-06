Coronavirus.- Saona porta la dieta mediterrània a l'oficina amb plats per a menjar de dilluns a divendres

Els seus 21 restaurants repartits a València, Alacant i Madrid reprenen l'activitat amb un protocol d'higiene i seguretat, juntament amb una imatge renovada per a transmetre el seu "amor pel Mediterrani". S'adapta així a les noves necessitats amb l'objectiu d'oferir una millor experiència, informa el grup valencià en un comunicat.

'Saona empreses' compta amb una oferta composta per 12 plats exclusius que no es troben en els seus restaurants. Aquesta idea sorgeix de les peticions de clients, després de detectar que moltes persones no disposen de temps per a planificar els seus menjars. Compta "amb les màximes garanties de seguretat" i permet gaudir d'un menú sa i variat a un preu assequible.

La reobertura va arrancar en els Saona de València, Gandia (València) i Dénia (Alacant) amb servici per a arreplegar i a domicili. Després van obrir els restaurants amb terrassa de la província de València i Dénia.

Aquesta setmana, amb la tornada dels de Madrid, Xàbia (Alacant) i Quick Saona, ja té operatius tots els seus locals. Per a la nova etapa, el nou sistema online propi de comandes per a arreplegar ofereix la comoditat de seleccionar els plats i arreplegar-los en el local més proper.

I amb l'objectiu de reafirmar la seua "essència", Saona torna amb una imatge reforçada amb el lema 'Amor al Mediterrani'. Pretén transmetre "més que mai" el seu compromís amb el Mediterrani com a pilar dels seus restaurants, destaca el fundador, Gonzalo Calvo.