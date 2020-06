El ministro de Defensa de Bolivia amenaza a un ciudadano con hacerle "desaparecer en 10 segundos"

El ministro de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López, ha sido filmado amenazando a un ciudadano con "desaparecer en 10 segundos" a manos del Ejército, después de que supuestamente esta persona hubiese faltado el respeto a un militar.

"Él reacciona y usted desaparece en 10 segundos, ¿sabe o no? Yo le garantizo que sí", se puede ver a López decir en un vídeo, grabado el domingo y difundido este lunes por el periódico 'Página Siete'.

López, que ha utilizado su cuenta de Facebook para disculparse, estuvo presente en un operativo de las fuerzas de seguridad en el municipio de San Ramón, en departamento de Beni, que junto con brigadas médicas se encuentran trabajando para detectar nuevos casos de la COVID-19, presente en Bolivia en 13.643 contagios y 465 víctimas mortales.

"Yo soy una persona que escucha, pero no permitiré que le falten al respeto y peor a un uniformado", dice López en la grabación, en la que también se puede ver a esta persona amenazada pedir respeto por parte del militar.

"Esta tarde un teniente, que envió a la mitad de su tropa a cuarentena por estar en primera línea y al servicio del pueblo, fue insultado por un ciudadano. Ante este hecho mi reacción no fue la apropiada y no me justifico. Ofrezco a este ciudadano mis sinceras disculpas, lo siento mucho", ha escrito López en sus redes sociales.