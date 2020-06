Roberto Santiago en ‘Conversaciones Al Revés’: “Vivimos con muchas cosas superfluas, no necesitamos tanto”

La situación excepcional que vivimos nos ha hecho volver a poner el foco en lo esencial, un cambio de perspectiva que inspira ‘Conversaciones Al Revés’. Esta iniciativa digital de SM, conducida por la periodista María Gómez, nos invita a reflexionar a través de entrevistas con personalidades de la cultura, el deporte y la educación sobre los descubrimientos que nos ha traído esta inusual experiencia.

Con sus pequeñas historias, que son también las nuestras, dichas conversaciones irán construyendo un retrato caleidoscópico de la sociedad actual y de esa mirada común, de la mano de invitados como la cantante y compositora Eva Amaral, la periodista Gemma Nierga, el físico J. Manuel Sánchez Ron, el padre Ángel...

Todos los encuentros de 'Conversaciones Al Revés' son accesibles y se pueden seguir a través de Instagram TV, YouTube y desde la página web de SM los lunes y jueves a partir de las 20.30 horas.

Roberto Santiago: “Las ventanas se han convertido para mí en un punto esencial”

Escritor por goleada, constructor de máquinas del tiempo y espejo de los recreos. Roberto Santiago, autor de las sagas de literatura infantil Los Futbolísimos y Los forasteros del tiempo, habla con María Gómez sobre la experiencia de un autor durante la cuarentena y su encierro.

“Para un escritor, hay una cosa que permanece a pesar del confinamiento, que es la cantidad de horas que pasa uno solo escribiendo”. Santiago no ha notado una gran diferencia a la hora de trabajar, ya que la soledad es su compañera mientras se pierde entre las páginas de sus historias.

Pero, a pesar de ese entreno no buscado en estar acompañado por uno mismo en todo momento, el autor de Los Futbolísimos confiesa que no ha podido centrarse de la misma manera: “Al principio del confinamiento me costaba mucho concentrarme, muchísimo”. La incertidumbre, la falta de sueño, el cambio de vida… son circunstancias que han afectado a la capacidad de concentración, pero que, con el tiempo, se han ido diluyendo y Santiago ha vuelto a la normalidad de la escritura.

Una normalidad que ha tenido unas nuevas protagonistas para el autor: “Las ventanas, que siempre han estado ahí, se han convertido para mí en un punto esencial”. Estas han sido lugar de encuentro entre vecinos, que se han conocido durante la cuarentena a pesar de llevar años viviendo pared con pared gracias a momentos “tan emotivos” como los aplausos diarios a las 20 h, recuerda Roberto Santiago.

A él el decreto del estado de alarma le pilló justo al inicio de la promoción del número 17 de Los Futbolísimos, El misterio de las botas mágicas. Este llegó a las librerías al tiempo que toda España se encerraba en casa y “los miles de ejemplares que estaban listos para salir se han quedado en los almacenes”, cuenta su autor. Pero con la progresiva apertura de las librerías, el nuevo libro de la saga ya ha comenzado a distribuirse y sus seguidores pueden devorar al fin la última historia de Roberto Santiago.

"Los Futbolísimos nacieron con esa misión de defender valores y uno de los más importantes es la igualdad"

Su autor ya piensa en la próxima promoción, que será la del crossover que une a los protagonistas del Soto Alto con la familia Balbuena, una idea inspirada en los cómics de Marvel y DC, de los que se confiesa “bastante fan”. “Creo que en la literatura infantil es algo bastante inédito que dos colecciones distintas se junten en un mismo libro”, una idea que, tal y como cuenta el escritor, rondaba desde hace tiempo en su cabeza y en la de sus editores.

Las historias de Roberto Santiago han conquistado a millones de niños y buscan inculcar valores a los más pequeños mientras se divierten leyendo. “Los Futbolísimos nacieron con esa misión de defender valores y uno de los más importantes es la igualdad”, confiesa su autor, quien demuestra este compromiso en cada nueva entrega. Valores que han traspasado fronteras y han llegado hasta Irán, país en el que, hasta hace bien poco, las mujeres no podían acudir a los estadios de fútbol. “Me emociona pensar en ello y todo lo que hago cobra sentido para mí”, asegura orgulloso Santiago.

Próximas conversaciones

Si algo ha aprendido Roberto Santiago durante este confinamiento es a repensar el estilo de vida y a volver a valorar lo más importante: “Vivimos con muchas cosas superfluas, no necesitamos tantas cosas para enriquecernos”. Y, lo más importante: “Valorar más el compartir tiempo con la gente que quieres”.

Las próximas entrevistas de ‘Conversaciones Al Revés’ serán con el humorista Javier Cansado (jueves 11 de junio) y la baloncestista Laia Palau (lunes 15 de junio).