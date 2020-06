Elena Tablada asegura que no se va "a obsesionar" con volver a su peso tras el embarazo

Fue el pasado 21 de abril cuando Elena Tablada dio a luz a su primera hija en común con el empresario Javier Ungría: la pequeña Camila. Para la empresaria se trata de sus segunda maternidad tras Ella, fruto de su relación David Bisbal, y ahora se ve con mucha más experiencia para afrontar la que se avecina... consigo misma.

La madrileña de 39 años, apenas dos semanas después de nacimiento de la benjamina, compartió lo que para ella es la cara B de la maternidad, máxime en plena pandemia por el coronavirus: miedo, ansiedad, una lenta recuperación... Además, también ha hablado de su cuerpo posparto.

"Cuerpo postparto parecido a 5 meses de embarazo, piernas amoratadas de la heparina, puntos de la cesárea, ojeras infinitas, pechos doloridos...", afirmaba la diseñadora, quien ahora, a través de su cuenta de Instagram, ha vuelto a sincerarse con sus fans.

Sus más de 150.000 seguidores han podido comprobar a través de sus stories que Tablada está llevando un régimen específico. "Seguimos con el tratamiento de algas para la retención de líquidos y acumulación de grasa", ha dicho citando a una marca de biotecnología cosmética.

"Ponerme en talla se está haciendo más difícil de lo que pensaba. No me voy a obsesionar, pero tampoco me quiero relajar", contaba la empresaria, quien recientemente subía unas fotografías de su madre y su hija juntas, deseando que la vida ojalá le regale "más momentos como estos".

"Dos generaciones con 92 años de diferencia, y aún así su conexión es mágica. ¿Se conocerían de antes? Me llenan cada esquina de mi corazón con momentos que perdurarán por siempre en mi memoria", afirmaba la diseñadora, quien en las etiquetas afirmaba que "las abuelas deberían ser eternas".