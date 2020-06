Compromís proposa un Pla de Voluntariat plurianual: "És un bon moment per a potenciar-ho"

En un comunicat, la formació ha explicat que eixe pla hauria d'elaborar-se de manera participada amb les entitats de voluntariat i fomentar-ho a través de campanyes de sensibilització, accions formatives, i servicis d'orientació jurídica i econòmica, entre d'altres.

Pla ha destacat que el voluntariat és "un moviment transversal que treballa pel foment de valors com la justícia, la solidaritat o la igualtat des de diferents vessants i ajuda de gran manera a vertebrar la societat".

"Des de la Generalitat ja es duen a terme diverses accions de foment del voluntariat, com per exemple els camps de voluntariat juvenil o el de protecció civil en coordinació amb els ajuntaments", ha dit, i ara en l'escenari post-Covid que s'aveïna cal "anar un pas més enllà" amb aquest pla plurianual.

Així "es continuaria posant en valor i potenciant el fenomen del voluntariat, donant suport a les entitats de voluntariat existents, reconeixent el paper de les persones voluntàries i promovent el voluntariat en tots els nivells", ha indicat el diputat, i com a actor central que vehicula i canalitza la participació la Generalitat podria també crear un espai interactiu, una plataforma virtual que facilite el contacte entre voluntaris i entitats.

"A través del voluntariat, milers de persones reben suport i ajuda altruista per part d'altres persones que volen dedicar el seu temps a millorar el seu entorn. En aquest confinament hem vist com s'han organitzat de manera espontània xarxes de suport en molts barris i pobles per a oferir ajuda a persones que la van poder necessitar. En temps de dificultat les persones continuen posant-se en la pell dels qui ho poden estar passant pitjor i volen contribuir a fer del nostre país un millor lloc on viure", ha conclòs.