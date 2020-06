Pablo Fernández urge a la Junta el acuerdo de reactivación social y económica que CyL

Fernández ve "inaudito que la Junta de Castilla y León permanezca de brazos cruzados y esté desaparecida" cuando atravesamos un momento de crisis sanitaria, social y económica sin precedentes en esta Comunidad.

El líder de la formación morada, a través de un comunicado recogido por Europa Press, señala que la "pasividad" de la Junta es "incomprensible", por lo que su grupo reivindica que se cumpla lo acordado el 22 de mayo.

"Nos dimos de plazo tres semanas para rubricar el acuerdo de reconstrucción, y ese plazo vence dentro de 48 horas y nosotros no sabemos nada de la Junta. No ha interlocutado con nosotros, no ha respondido a nuestras propuestas, ni nos ha dicho absolutamente nada", denuncia el político de Podemos.

Asimismo, Fernández no entiende la actitud que está manteniendo la Junta puesto que cuenta con grupos en la oposición como Podemos que, a su juicio, han "ejercido en todo momento una oposición leal y constructiva, mantenido siempre una actitud de mano tendida, cumpliendo con su parte y haciendo y presentando propuestas como se había acordado".

Por todo ello, insiste en denunciar el "silencio estruendoso de la Junta" y no se explica cómo es posible no se haya reunido con los grupos y no haya iniciado las conversaciones una vez presentadas las propuestas.

"No se entiende que la Junta de CyL no recoja nuestro guante", censura Fernández, quien solicita a los miembros del Ejecutivo regional que "se pongan las pilas y que reinicien las conversaciones a la mayor brevedad posible para rubricar ese acuerdo de reconstrucción social y económica con medidas concretas".