Un estudio de Sant Joan de Déu concluye que los niños se contagian de la Covid-19 igual que los adultos

Los niños se infectan de la Covid-19 igual que los adultos cuando están expuestos a una fuente de infección, aunque la enfermedad se manifiesta de una forma mucho más leve. Es la primera conclusión que han podido sacar los investigadores del estudio 'Kids Corona', llevado a cabo por el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, del que este martes se han presentado los resultados preliminares.

Hace un mes ya les contábamos que Sant Joan de Déu estaba iniciando este estudio, cuando aún se encontraba en fase de recogida de muestras. Su objetivo es descubrir qué protege a los niños de la Covid-19 para encontrar una posible cura para los adultos, ya que se ha visto que es un grupo de población que apenas se ha visto afectado por la enfermedad que provoca el SARS-COV-2. Para ello, estuvieron recogiendo muestras de 411 familias con niños de menos de 14 años, cuyos padres han dado positivo en Covid-19.

La investigación trabaja con tres teorías que explicarían de dónde viene esta protección natural que tienen los menores frente al virus: una microbiota más rica, una mejor respuesta inmune o unos receptores más repartidos. No obstante, esta parte de los resultados aún no están disponibles y se harán públicos más adelante.

Lo que sí han podido anunciar es que, de los 724 niños estudiados, los cuales han convivido con un padre o madre enfermo de Covid-19, un 17,5% también han contraído el virus. Es un porcentaje muy parecido al que se ha identificado en los adultos que han estado en contacto con un conviviente infectado (18,9%), por lo tanto, los investigadores han concluido que se infectan igual.

A pesar de eso, la enfermedad en los menores se manifiesta de una forma mucho más leve que en los adultos, ya que más del 99% de los menores no mostraban síntomas o estos eran poco importantes. De hecho, en la mayoría de los casos, la familia no sospechó que estos niños pudieran haber sido infectados porque no presentaron síntomas o presentaron síntomas muy leves; principalmente fiebre, que se manifestaba en el plazo de entre 7 días antes hasta 14 días después de que el progenitor fuera diagnosticado.