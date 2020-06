Coronavirus.- Fiscalia demana reforçar el servici d'inspecció a residències: "Ha d'haver-hi un abans i un després"

Així ho ha manifestat en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, qui ha afirmat que aquesta setmana es mantenen obertes 18 diligències preprocessas civils en centres de majors, una menys que la setmana anterior.

Sobre aquest tema, ha comentat que al llarg d'aquesta setmana s'han arxivat tres diligències obertes en centres de la província de València en complir els criteris d'un mes sense morts o sense contagis; mentre que s'han hagut d'obrir dos en la província de Castelló davant un increment de morts.

Ana Lanuza ha afirmat que la situació actual en les residències de la Comunitat Valenciana és "prou bona" i ja es compta amb els mitjans necessaris per a fer front a la malaltia, excepte en un centre que es queixa de falta de material. La fiscal va a avisar d'aquest incident a la Conselleria de Sanitat i considera que ha d'haver-hi algun tipus d'error en la cadena de transmissió.

Ha destacat el fet que en molts centres ja no hi haja positius per Covid-19 o que existisquen casos lleus, de persones asimptomàtiques. "En general les coses estan bé", ha manifestat.

No obstant açò, ha demanat no baixar la guàrdia, en primer lloc, perquè encara existeix un nombre considerable de morts residents i, en segon terme, per a previndre possibles rebrots.