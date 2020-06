Toni Acosta reflexiona sobre las vacaciones durante el confinamiento: "Propongo intercambios familiares"

Con la llegada de junio, muchos son los que están deseando que empiecen las vacaciones. Sin embargo, tras el confinamiento y en mitad de las fases de desescalada, surgen muchas dudas sobre dónde se podrá viajar o cómo se podrá disfrutar de estas semanas libres diferenciándolas del encierro en casa. Toni Acosta tiene dudas acerca de estos temas, y las ha planteado en Instagram.

La actriz, que presenta el programa de radio Las del grupo en la SER junto a Silvia Abril, publicó dos vídeos reflexionando sobre las vacaciones en la cuenta oficial del espacio, un tema que trató en el último programa.

Seguro que las cuestiones que planteó la protagonista de Señoras del (h)AMPA han pasado por las cabezas de la mayoría de ciudadanos. Y es que, tal y como explicó, ella solía hacer en vacaciones las cosas que no había podido hacer durante el año, pero este 2020 se le habían acumulado cumpleaños y festividades como la Semana Santa, las Fallas, la Feria de Abril o el Orgullo. "¿En el tiempo de vacaciones cómo meto todo esto?", preguntó.

"¿Qué se puede hacer y qué no? ¿Depende de la fase? [...] Fernando Simón, te lo pido por favor, tienes que hacer una comparecencia de vacaciones versus fases", pidió al epidemiólogo. "Fernando, tú no te puedes ir de vacaciones. O sea, yo necesito tu comparecencia".

Acosta también dudó de cómo actuar en la playa, si se podrá tomar el sol teniendo en cuenta la crema protectora y el gel desinfectante que hay que usar. Y después, tras pensarlo un poco, planteó en un segundo vídeo una solución para hacer las semanas libres algo más diferentes.

"¿Vacaciones en familia? Pues no estoy tan segura, porque si te has pasado 80 días con ella... Yo propongo una cosa, ¿por qué no hacemos intercambios familiares? Como un Erasmus", comentó y se dirigió a su compañera, Silvia Abril, para hacerlo. "A Andreu [Buenafuente] lo vamos gestionando...".

"¿Vacaciones en familia? Sí, pero otra familia. Yo lo veo", concluyó. La humorista le contestó destacando ciertas dudas que le surgían con respecto a este 'Erasmus familiar', pues según ese intercambio entre ellas, la catalana pasaría a ser divorciada, por lo que podría buscar pareja. Mientras tanto, la canaria estaría casada. No es muy equivalente el intercambio...