SUBST.- AMPL.- Coronavirus.- Generalitat facilitarà aparells d'aire condicionat a IES i centres concertats per a PAU

La comissió gestora de les PAU ha enviat aquest dilluns la circular en la qual especifica les normes dels exàmens de selectivitat, que enguany se celebren els dies 7, 8 i 9 de juliol a causa de la crisi sanitària.

Les proves, recorda la Conselleria d'Universitats, es realitzaran en els 467 instituts i centres de Batxillerat de la Comunitat Valenciana. En el cas dels centres públics, la Generalitat aportarà la climatització de les aules, atés que el retard causat per la pandèmia ha obligat a traslladar les proves al mes de juliol, en el qual se solen registrar altes temperatures.

En aquest sentit, la consellera d'Universitats, Carolina Pascual, ha destacat que "el més important és la seguretat sanitària i que l'alumnat puga realitzar els exàmens en les millors circumstàncies".

Així, ressalta, en un comunicat, que el fet que les proves es realitzen en els instituts "és una bona notícia per a l'alumnat perquè pot sotmetre's als exàmens en un entorn conegut, la qual cosa els aportarà seguretat en les actuals circumstàncies, evitarà les aglomeracions i el transport massiu de persones".

Pascual ha agraït a universitats, centres educatius, professorat i a les conselleries d'Educació, Justícia i Sanitat "la seua col·laboració i la seua disposició per a garantir el millor dels escenaris".

D'acord als protocols de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, l'alumnat ha d'estar protegit amb mascareta abans d'entrar en el centre educatiu, on ha de presentar-se 45 minuts abans de la realització de cadascuna de les proves. D'aquesta manera, en cada centre haurà d'haver-hi una única porta d'entrada d'accés, malgrat que puga haver-hi portes d'emergència preparades per a l'eixida dels i les estudiants.

Per a assegurar el correcte funcionament, hi haurà un membre de les forces de seguretat de l'Estat que controlarà que tot es desenvolupe amb normalitat en el moment de l'entrada en el centre. Es farà un simulacre de la recepció i reproducció dels exàmens en la setmana del 22 al 26 de juny.

A més d'aquest personal, en el centre hi haurà professorat funcionari, que no serà del mateix centre educatiu, encarregat de la vigilància de les aules on es desenvolupen els exàmens de les PAU. També hi haurà personal encarregat de controlar el desenvolupament dels exàmens dels i les estudiants que tinga adaptacions concedides, en un aula destinada expressament per a aquest treball.

IDENTIFICACIONS DE COLORS

En examinar-se en el seu centre, però amb personal extern, totes les persones involucrades en les proves hauran de portar identificacions de determinats colors per a garantir la seguretat i perquè l'alumnat sàpia a qui dirigir-se.

El coordinador o coordinadora de centre portarà una targeta de color roig, les de la resta de personal del centre color taronja i les dels i les vigilants de les aules, color groc. L'alumnat de les PAU portarà una targeta de color blau i les persones membres del tribunal portaran un identificador de color verd.

Pel que fa al funcionament de les proves, el personal de vigilància serà l'encarregat de llegir els noms en l'entrada de l'aula i de confirmar la identitat de l'estudiant que tinga en la seua aula. La identificació es farà mitjançant la comprovació del DNI, que cada estudiant haurà de deixar damunt de la taula.

Encara que hi haurà un llistat total d'estudiants del centre que es presenta les PAU, que serà aportat per la Universitat, el responsable del centre haurà de fer llistats per a aules, en funció de la matrícula i les aules disponibles. No obstant açò, cada estudiant comptarà amb les mesures de protecció necessàries per a poder realitzar les proves, ja que la Conselleria proveirà de gels hidroalcohòlics i mascaretes en els centres.

Pel que fa a la neteja, les aules seran "netejades i desinfectades a l'inici, durant i al final de cada jornada", subratllen des de l'administració autonòmica.

L'alumnat serà informat que l'ús de mascaretes en la comunitat ha de considerar-se solament com una mesura complementària i no reemplaça les mesures preventives establides de distanciament físic, etiqueta respiratòria, higiene de mans i evitar tocar-se la cara, el nas, els ulls i la boca.

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Igualment, la disposició de l'alumnat en les aules haurà d'assegurar una distància mínima de dos metres, amb una mascareta disposada en cada taula, i l'entrega i devolució de les proves escrites haurà d'organitzar-se de manera que es limite el contacte directe per part del personal de l'organització, amb l'objecte de complir amb les mesures de protecció individual.

A més, es conservaran els llistats de control de presència i ubicació de les persones assistents en els diferents punts de realització de les proves per a poder efectuar, si escau, el seguiment epidemiològic de possibles casos asimptomàtics que pogueren detectar-se amb posterioritat al desenvolupament dels exàmens.

Referent a açò, els centres de salut dels voltants dels centres estaran avisats sobre la realització de les proves i perquè, en cas d'emergència, es cride al 112.

A més de les mesures sanitàries, i com en anteriors ocasions, es prestarà especial atenció a l'alumnat amb diversitat funcional o necessitats específiques de suport educatiu que puga necessitar certes adaptacions com a acompanyants de suport, entre altres mesures.

Finalment, els exàmens arribaran als centres educatius mitjançant un procés informàtic que estarà regulat per un protocol dissenyat per la Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat. Els exàmens hauran de reproduir-se en el mateix centre de Batxillerat i, després de les proves, seran custodiats fins a les universitats per a la seua correcció.