Els participants del programa Jove Oportunitat de l'IVAJ tornen a classe en 60 municipis valencians

Amb el lema 'Tornem! Esteu preparats?', prop de 700 joves tornaran a les aules per a continuar amb el desenvolupament del programa Jove Oportunitat. Per a protegir la seua seguretat, cada grup disposarà d'un kit sanitari compost per mascaretes, gel desinfectant per a superfícies i gel hidroalcohòlic per a mans i guants, ha informat la Generalitat en un comunicat.

Així mateix, perquè puga respectar-se la distància de seguretat mínima de 2 metres, l'IVAJ ha comprovat juntament amb els ajuntaments col·laboradors que cada aula reuneix les condicions necessàries per a garantir l'espai personal de cada alumne o alumna.

Tot el material de protecció que se li entrega als joves està fabricat en empreses de la Comunitat Valenciana i ha sigut elaborat seguint les recomanacions publicades per les autoritats sanitàries i per l'Invassat. El material entregat a cada municipi vé acompanyat per un fullet informatiu per a la seua correcta utilització. Els 'coaches' han rebut, a més, un curs específic de prevenció i protocol d'actuació en l'aula abans del retorn a l'activitat presencial.

A causa de la situació d'excepcionalitat per la Covid-19, les visites a les desenes d'empreses que col·laboren amb el programa i que constitueixen una clau essencial del seu èxit se seguiran realitzant a manera de tallers 'online' o bé en els espais a l'aire lliure que disposen.

L'equip tècnic de l'IVAJ manté un contacte directe amb totes les empreses i s'ha pogut comprovar la seua bona disposició en benefici dels 'joopers', combinada amb un compromís amb la seua seguretat i la dels propis treballadors dels seus centres.