Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 414.172 treballadors en ERTO

La Direcció general ha rebut 819 sol·licituds, la Direcció territorial de València ha sumat 31.044 expedients, la d'Alacant 25.789 i la de Castelló 7.825.

El sector més afectat és el de Servicis, que ha acumulat 55.708 sol·licituds d'ERTO que afecten 283.923 persones. Li segueix la Indústria, amb 5.695 expedients que impliquen 110.063 treballadors. En el sector de la Construcció s'han presentat 3.783 expedients sobre 18.912 persones, i en Agricultura, es mantenen en 290 ERTO sobre 1.262 treballadors.

D'aquests 65.477 expedients, -uns per força major i uns altres per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP)-, l'Administració ha resolt 61.548, que afecten un total de 366.657 treballadors.