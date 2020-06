Respecte al trimestre anterior, el preu de la vivenda entre gener i març en la regió va baixar un 0,4 per cent.

Per tipus de vivenda, la taxa de variació anual del preu de la vivenda nova a la Comunitat Valenciana ha sigut del 5,7 per cent, mentre que quant al preu de la vivenda de segona mà s'ha situat la taxa interanual en el 3,1 per cent.