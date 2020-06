Detinguts tres joves que li van donar una palissa a un altre per a robar-li el rellotge a Monòver

Els fets van succeir a principis del mes de maig quan un jove es trobava en un descampat de Monòver passejant el seu gos i, de sobte, se li va acostar un vehicle del que van baixar tres homes. Mentre un d'ells li amenaçava amb un ganivet posat sobre el seu braç per a sostreure-li el rellotge, els altres dos li van tirar al sòl i van començar a donar-li patades i punyades.

Per mitjà de les descripcions, els agents van començar a anar sobre la pista d'un jove de 26 anys, resident en una vivenda ocupada de Monòver, com un dels possibles autors. Aquesta persona, extremadament fugissera, era buscat per tres assenyalaments d'ingrés a la presó i altres tres de detenció i personació, i mai eixia de sa casa per la porta, sinó que "grimpava per les teulades" de les vivendes confrontants abans de baixar al carrer. En altres ocasions, aquestes eixides les aprofitava per a entrar a robar en vivendes properes.

Les contínues vigilàncies van ajudar al fet que, a últims del mes passat, es poguera localitzar aquest individu juntament amb un segon implicat, en l'interior d'un vehicle, quan circulaven per eixa localitat.

Quan se li va demanar la documentació preceptiva, aquest va al·legar que no la portava i les dades identificatives que va aportar no quadraven per als investigadors. Una vegada en les dependències de la Guàrdia Civil de Monòver, ell mateix va desvetlar que va mentir sobre les seues dades i que va decidir usar les dades del seu germà, que va resultar ser el tercer implicat, per a evitar que, a més del delicte de robatori amb violència, fora detingut per les sis requisitòries que li constaven.

Aquest jove i el seu acompanyant van ser detinguts com dos dels presumptes autors del robatori amb violència i, a més, al principal autor se li va acusar d'un suposat delicte de robatori amb força, per haver sostret diversos objectes de l'interior d'una vivenda. Després de passar pel jutjat, el jove al que li constaven sis requisitòries va ingressar a la presó i l'altre va quedar en llibertat amb càrrecs.

El tercer autor del robatori va ser localitzat una setmana més tard i va quedar en llibertat després de la presa de declaració, amb l'obligació de comparéixer davant el jutjat quan fora requerit. En aquesta investigació han participat agents de l'Equip d'Investigació de la Guàrdia Civil de Saix i una patrulla de servici del Lloc de la Guàrdia Civil de Monòver.