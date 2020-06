Dos años y cuatro meses de prisión para Jordi Arasa, el inspector de los Mossos que ordenó el desalojo del 15M en Barcelona

La Audiencia de Barcelona condena a dos años y cuatro meses de prisión al actual jefe de la ARRO en Barcelona, Jordi Arasa, por el desalojo de la acampada de Plaça Catalunya en mayo de 2011. Se le condena por dos delitos de lesiones porque no ven justificado que golpease a los acampados. "En ninguno de los casos estaba justificado que el acusado hiciese uso de su defensa y no se puede hablar de error porque no actuó ante una situación para proteger ningún bien jurídico", dicen los magistrados.

Estos apuntan que no se produjeron enfrentamientos ni ninguna situación de tensión porque la gente estaba sentada de forma pacífica. "Al acusado se le presupone que sabe controlar la situación y no dejarse llevar por una tensión que en este caso tampoco apreciamos", añaden.

En el momento de los hechos, Arasa era el subinspector responsable de desalojar la acampada. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha explicado en un comunicado este martes que también deberá indemnizar con 1.500 euros a los manifestantes que denunciaron, por las lesiones que les causó.

Echando la vista atrás

En el año 2011 miles de personas se concentraban en la Plaça Catalunya de Barcelona para unirse al movimiento que había empezado en Madrid. El desalojo de la plaza por parte de los Mossos d'Esquadra dejó 121 heridos. La asistencia fue multitudinaria y tuvieron que cortarse calles y accesos e Pelai, Passeig de Gràcia, Ronda de Sant Pere y las Ramblas. Tras el desalojo con tal número de heridos, personas de todas las edades volvían a concentrarse en el lugar, como símbolo de apoyo a los compañeros heridos.

Desde la Generalitat justificaban por aquel entonces la actuación de los agentes comunicando que habían actuado "para defenderse de los ataques de quienes ejercían resistencia", como comentaba el consejero del Interior, Felipe Puig.

Un movimiento que se hacía notar por toda Cataluña, ya que también en Lleida vivieron el desalojo. Poco después, unas 2.000 personas se echaban a la calle a condenar las actuaciones policiales.

Incluso en Madrid se escuchaban los gritos de "Barcelona, no estás sola", y desde la puerta del sol varios miles de personas apoyaban a los compañeros del mismo movimiento catalán. También en la capital del Estado Español reclamaban la dimisión del consejero del Interior de la Generalitat, Felipe Puig.