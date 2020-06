Las direcciones de PP y Cs descartan una crisis en el Gobierno de Madrid y alejan la opción de una moción de censura

"No va a haber moción de censura ni elecciones anticipadas". Así de rotundo sonó este martes Ignacio Aguado. La crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha endurecido en los últimos días, con los frentes abiertos entre los consejeros de Políticas Sociales y Sanidad. Alberto Reyero, de Cs, y Enrique Ruiz-Escudero, del PP, abrieron un cisma por el traslado de ancianos de residencias a hospitales ante la pandemia del coronavirus. En el seno del Ejecutivo regional se han encendido todas las alarmas, pero las direcciones nacionales popular y naranja se encargan de apagarlas.

Justo antes de que Inés Arrimadas se tomara unas semanas de baja por maternidad, la líder de Cs y Pablo Casado escenificaron unidad. "Confiamos el uno en el otro", dijo el presidente del PP. Mientras, desde la sede de Alcalá el mensaje era claro y repetido: "Los gobiernos de PP y Cs funcionan mejor que el Gobierno central". Para mostrar que mantenían esa unión, trataron de insistir en que la coalición de ambos partidos para las elecciones en el País Vasco es la mejor fórmula "frente al nacionalismo".

Los choques en la Comunidad de Madrid son evidentes. Populares y naranjas saben que dependen el uno del otro, pero Isabel Díaz Ayuso tiene la sartén por el mango. De hecho, aunque las direcciones las descarten, hay dos opciones sobre la mesa. La primera son las elecciones anticipadas. El PP podría confiar el futuro a esta posibilidad, consciente del buen nivel de aprobación que según Génova parece tener la presidenta. Un buen resultado le podría permitir no depender de un socio menor.

Aguado ha trasladado que en este momento tienen que estar "centrados en lo importante", en salir de esta crisis, provocada por el coronavirus, que ha sido "devastadora". Para el vicepresidente, "lo que le importa a los ciudadanos es que se ofrezcan soluciones a problemas reales que están teniendo".

Moción sí o moción no. "Nosotros no estamos en eso", sostuvo Aguado. En la fórmula, en cambio, también entra el PSOE. Solo ellos -que ganaron además las elecciones del 26-M- podrían encabezar una moción de censura que, eso sí, tendría pocas opciones de salir adelante. Necesitaría de los votos de Ciudadanos, ahora lejanos. "Gabilondo va a otro ritmo", cuentan analistas consultados por 20minutos. "No parece que la moción sea una opción viable en el corto plazo", terminan.

Más Madrid y Podemos son partidarios de que esa moción de censura se ponga sobre la mesa pero, de nuevo, quieren ir más rápido que los socialistas. El primer paso dicen que debe ser el cese del consejero de Sanidad y a partir de ahí "que asuman responsabilidades". Lo que está claro es que las cuentas no salen sin Cs, y el giro naranja al centro no tendrá, parece, consecuencias en la Comunidad de Madrid.