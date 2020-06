Navarra Suma pide que no haya subida de impuestos en la reactivación y el resto de grupos rechazan su discurso

El Parlamento de Navarra ha comenzado este martes el debate de propuestas para su incorporación al Plan Reactivar Navarra en el que está trabajando el Gobierno foral. El debate ha comenzado por las propuestas relativas al Departamento de Economía y Hacienda.

La parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha afirmado que la primera propuesta de su grupo es no subir impuestos y ha criticado que "cinco de las trece propuestas que presentan el resto de grupos demandan incremento de impuestos". "Nuestra posición es rotunda, no es momento de subir impuestos. Ante la recesión brutal que sufrimos, precisamos de una política fiscal expansiva para amortiguar el impacto negativo de la crisis sobre la demanda agregada y la actividad económica", ha dicho.

Valdemoros ha defendido que "necesitamos ya de una reactivación del consumo y de la inversión, y también necesitamos el ahorro para financiar actividades productivas en el futuro". "Ahora mismo, consumidores, hogares, trabajadores y empresas se enfrentan a un escenario muy negativo, ¿y quieren elevar impuestos? Tenemos la fiscalidad más gravosa de todo el país, si ahora subimos impuestos vamos a empeorar el escenario en el que los agentes van a tomar sus decisiones", ha advertido, y ha propuesto algunas medidas como incentivos fiscales que animen la inversión productiva y facilitar liquidez a las empresas".

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha reconocido que "nos espera una caída drástica de los ingresos, pero bajo ningún concepto vamos a dar por perdida esa merma de ingresos, porque nuestro objetivo es no dar ni un paso atrás en los logros conseguidos por la sociedad navarra hasta la fecha". Así, Unzu ha defendido que "Navarra tiene una herramienta de fortaleza en los Presupuestos, que proponemos reorientar para priorizar la puesta en marcha de las medidas urgentes y necesarias que se acuerden dentro del Plan Reactivar Navarra". También ha dicho que se deben acordar con el Estado los límites financieros para posibilitar el incremento de déficit y de deuda, y se debe concretar el acceso de Navarra a fondos estatales y europeos.

La parlamentaria socialista ha acusado a Navarra Suma de "demagogia y populismo" al proponer que no haya subida de impuestos y ha criticado que no ha presentado "ni una sola medida que proponga vías de financiación alternativas a la previsible caída de ingresos". No obstante, ha dicho que no se puede concluir que el PSN apueste por "una subida de la presión fiscal global".

El portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiáin, ha afirmado que "la defensa del autogobierno es una herramienta fundamental para construir la Navarra que queremos a través de la bilateralidad en las relaciones con el Estado". "El Fuero tiene hoy si cabe todavía mayor sentido por cuanto es patente la necesidad de disponer de los medios imprescindibles para afrontar las transformaciones sociales y económicas en las que estamos inmersos. El Fuero debe ser el instrumento para que Navarra salga de esta crisis de manera más sostenible, equilibrada social y territorialmente y cohesionada. Autogobierno y Estado de Bienestar son dos caras de la misma moneda", ha dicho.

Por ello, Mikel Asiáin ha pedido al Gobierno de Navarra "reiniciar con premura el diálogo con el Gobierno del Estado para que en el marco de la negociación del Convenio solicite la agilización del traspaso de la competencia de Tráfico y que incluya otras nuevas como sanidad penitenciaria, I+D+i y becas y ayudas al estudio".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que el objetivo de su grupo es "garantizar la suficiencia de los recursos económicos y poder hacer frente a las enorme necesidades sociales y económicas derivadas de la pandemia, que requieren la movilización de ingentes cantidades de recursos públicos y privados, precisamente en un contexto en el que se va a producir una reducción de ingresos fiscales sin precedentes".

En esta situación, Adolfo Araiz ha sostenido que "necesitamos una nueva fiscalidad, que responda a un objetivo claro, repartir mejor la riqueza". "Si se renuncia a una reforma fiscal, se iniciará el camino de los recortes. Lo mismo ocurrió en 2008. Se produjo un fuerte aumento del déficit público causado por una importante pérdida de recaudación, ese déficit se convirtió en deuda y después la deuda se convirtió en la prioridad, recortando así el gasto social. Si no queremos que la historia se repita, hay que aumentar la recaudación, pero de manera justa", ha defendido.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que su grupo "va a ser generoso con su voto y vamos a votar a favor de todo lo que implique mejorar la financiación de nuestro sistema público en estos momentos de crisis importante, con merma en la recaudación de 800 millones y con un gasto extraordinario comprometido de 160 millones".

Mikel Buil ha asegurado que "la comisión debe afrontar la grave situación que pasamos, que nos retrotrae prácticamente a 2013 de un plumazo". "Debemos explorar todas las medidas posibles para seguir garantizando el sostenimiento de nuestros servicios públicos y los derechos de la ciudadanía, e incluso ir más allá, ya que la curva de la crisis socialmente va a ir creciendo y nuestra obligación es aplanarla", ha dicho.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha explicado que sus propuestas buscan "reforzar y fortalecer los servicios públicos y blindar los derechos sociales, pero garantizando sus sostenimiento presupuestario".

Marisa de Simón ha afirmado que su grupo se propone que haya "cero recortes y mejorar nuestra sociedad del bienestar y no convertirla para una parte de la población en una sociedad del malestar". "La derecha es más de lo de siempre, restando ingresos y apoyando a los dueños del dinero, a la riqueza. ¿En qué recortarán? Si hay escasez de recursos, más de 800 millones de caída de recaudación y más necesidades, hacen falta más ingresos. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y modificar la fiscalidad para obtener más ingresos", ha defendido.