Agricultura afea a Trabajo por investigar "esclavitud" en el campo: "Una expresión absolutamente desafortunada"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afeó este martes al Ministerio de Trabajo las expresiones “absolutamente desafortunadas” que ha empleado en una reciente instrucción a los inspectores para que investiguen condiciones de “esclavitud laboral” en las campañas agrícolas.

En declaraciones a la Cope, Planas fue preguntado por estas órdenes de la Inspección de Trabajo que han llevado a varias organizaciones agrarias a pedir la dimisión de la ministra Yolanda Díaz.

En esas ordenes, la inspección pide que se vigile si "el trabajador presenta magulladuras" o si "están encerrados en el lugar de trabajo" con "signos visibles que indiquen que no puede abandonar el lugar de trabajo, como alambradas o la presencia de guardines".

El titular de Agricultura dijo este martes que se trata de unas instrucciones habituales de vigilancia que cada año dicta la Inspección de Trabajo, “pero a las que este año se han unido unas palabras desafortunadas que hacían referencia a esclavitud o servidumbre”.

“La esclavitud acabó legalmente en 1886, y de hecho muchísimo antes. Me parece absolutamente desafortunada esta expresión y nadie duda de la honestidad de nuestros agricultores y ganaderos. A veces hay algún ejemplo que no es precisamente edificante, pero no debe ponerse en tela de juicio ni tachar la reputación de nuestros agricultores y ganaderos, que lo hacen bien”, señaló Planas.

El titular de Agricultura hizo una valoración positiva sobre las medidas de emergencia adoptadas a raíz del estado de alarma para la contratación extraordinaria de trabajadores este año. A su juicio, se ha conseguido el primer objetivo marcado con la flexibilidad de contratos de inmigrantes y parados, que era no quedara ninguna tarea agraria sin realizar.