Noemí Galera se despide de los concursantes y de 'OT 2020', la edición "más difícil", con un emotivo discurso

Coincidiendo con el último pase de micros, Noemí Galera, directora de la Academia de OT 2020, despidió la edición con un emotivo discurso dirigido a los concursantes y los profesores.

Después de darles las "gracias" a los profesores, miró a los finalistas, Anajú, Eva, hugo, Nia y Flavio, para dedicarles unas palabras a ellos. "La edición no ha sido nada fácil, creo que es la más complicada de todas. Habéis sobrevivido a iros a casa con toda la información habida y por haber, regresando tal y como os fuisteis. Cambiados, sí, pero habéis puesto todo vuestro empeño para que eso no os afectara y eso es de agradecer", les comentó.

Además, entonó el mea culpa si alguna vez los ha fallado. "Os pido disculpas si alguna vez no he estado a la altura, pero hemos intentado hacerlo lo mejor posible intentando haceros brillar, que aprendierais y fuerais mejores personas", dijo.

"Os pido disculpas si alguna vez no he estado a la altura"

"Sé que esto no lo vais a olvidar nunca, porque solo pasa una vez en la vida", prosiguió, "pero me gustaría que, cuando os pregunten si volveríais a entrar en Operación Triunfo, dijeseis sí. Y que no os importase que os llamen triunfitos", añadió la directora, visiblemente emocionada.

"Me da igual quien gane", concluyó.

Este miércoles, Nia, Hugo, Eva, Anajú y Flavio se juegan la victoria final en una gran gala en la que interpretarán varios temas para encandilar al público en sus casas.