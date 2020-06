Aumenta el interés por el autoempleo entre los jóvenes murcianos al caer las expectativas del trabajo por cuenta ajena

En la Región de Murcia, como en el resto de comunidades autónomas, los programas dirigidos al emprendimiento juvenil inclusivo de la organización social han experimentado un incremento del 100% tras la pandemia provocada por la expansión del coronavirus.

La responsable de estos programas, Ana Alarcón, ha señalado que la mayoría de los negocios en los que están interesados los jóvenes tienen formato online, son plataformas de venta digital y buscan crear un impacto social y adaptarse a las condiciones del mercado pos-COVID-19.

"La juventud está mostrando una gran motivación por promover una transformación social a través de sus negocios. De hecho, ya son los agentes del cambio global que tanto necesitamos", ha detallado Alarcón.

Y es que los jóvenes españoles de entre 25 y 40 años se enfrentan a una nueva crisis. Según los últimos datos de Garantía Juvenil, la cifra de jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan ha crecido un 21% respecto al 2019.

Con esta perspectiva, algunos de ellos se plantean el autoempleo como una salida profesional. "Los que superan los 30 recuerdan los efectos de la crisis de 2008, que llevó al paro a una gran parte de la generación más preparada de la historia de España", ha apuntado Alarcón.

Ahora, con la crisis sanitaria del COVID-19 su futuro laboral y sus proyectos de vida, crear una familia o comprarse una casa, vuelven a estancarse. "La precariedad laboral ya es estructural. Los jóvenes verán reducidas sus horas de trabajo, salarios más bajos, mayores expedientes temporales y despidos definitivos. Algunos de los que estén ahora en desempleo pueden convertirse en parados de larga duración", ha explicado Alarcón.

Acción contra el Hambre ha instado a las instituciones públicas a implementar políticas de empleo juvenil para no lastrar más a la llamada 'generación milennial': "España no puede permitir que el paro juvenil se haga estructural. No podemos correr el riesgo de que los jóvenes tengan que seguir haciendo frente a los efectos de la pandemia a lo largo de toda su vida laboral, y de pasar a constituir una generación de confinamiento".

Alarcón ha añadido que "es necesario facilitarles los medios para que tomen la iniciativa y salgan adelante en un mercado laboral marcado por la incertidumbre".

IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO

Acción contra el Hambre ha adaptado todos sus programas de emprendimiento y ha incluido nuevas formaciones para que las personas emprendedoras aprendan a gestionar la frustración e incorporen planes de contingencia en tiempos de crisis.

Estas formaciones buscan que los nuevos negocios que se están gestando tengan en cuenta qué medidas deberían afrontar ante una crisis, del tipo que sea, qué relación tomarían con su clientela y cómo disminuirían sus gastos para reducir al máximo la posibilidad de disolución de sus empresas.

"Es lo que estamos haciendo en nuestros programas de emprendimiento inclusivo, como Generación IN (dirigido a los menores de 30 años y que no estudien ni trabajen) y Vives Emprende que se dirigen a población en riesgo de exclusión", ha especificado Alarcón.