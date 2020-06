Qui ha de substituir a Barberá en la comissió de reconstrucció?

La proposta de Ciutadans perquè els exalcaldes de València compareguen en la Comissió de Reconstrucció de la ciutat després de la pandèmia del coronavirus va ser aprovada ahir amb un ampli consens –Vox es va abstindre–, si bé va quedar en stand by davant el rebuig del PP a “substituir” a l’exalcaldesa i senadora morta, Rita Barberá.

Des de les files populars consideren que és “insubstituïble”, mentre que l'equip de Govern sosté que hauria d'intervindre el que fora el seu número dos i vicealcalde, Alfonso Grau, condemnat a quatre anys de presó per suborn i blanqueig de capitals.

Segons fonts municipals, des de fa setmanes s'havia considerat la possibilitat de citar en la Comissió als exalcaldes de la ciutat en l'etapa democràtica: Martínez Castellano, Ricard Pérez Casado, Clementina Ródenas i a la figura més representativa de l'etapa de la morta Rita Barberá, que consideren que havia de ser Grau com a vicealcalde.

No obstant això, assenyalen que la proposta “s'ha deixat damunt de la taula perquè, ara com ara, no hi ha acord”, ja que en el PP s'han oposat al fet que siga Grau el que acudisca a la sessió. En aquest sentit, els populars defensen que acudisquen els alcaldes però argumenten que “Rita Barberá és insubstituïble, ja que el valor d'aquesta compareixença són les persones que han estat al capdavant de l'Ajuntament”.

Al seu judici, no té cap sentit buscar un substitut de Barberá “ja que la rellevància la tenen les persones que han ostentat el càrrec d'alcalde”. Per part seua, el portaveu de Cs, Fernando Giner, el grup del qual havia formulat la proposta, es va mostrar “molt satisfet” que la iniciativa “haja tirat avant amb un ampli consens”. Per a Cs, quan se celebre, “serà una sessió històrica que ha de representar la voluntat de consens i d'aprenentatge de tots els membres de la corporació”.

Sobre les substitucions, Ciutadans incloïa en la proposta que, en cas de no ser possible la presència de l'alcalde o alcaldessa, havia d'anar algú del seu equip en la seua etapa de govern. “Ara toca, una vegada que hem arribat a un acord en l'essencial, que busquen un acord sobre les persones que millor puguen representar als alcaldes que no puguen assistir”, va indicar Giner.

Des del PSPV, la vicealcaldessa i portaveu socialista, Sandra Gómez, va criticar el “bloqueig” del PP a la iniciativa de Cs i va subratllar que, d'acord amb el reglament, en substitució de Rita Barberá haurien de comparéixer Alfonso Grau o l'expresident de la Generalitat Francisco Camps, que també va ser edil amb la exalcaldesa. “No es tracta d'una qüestió de partits, sinó institucional, ja que es tracta del Govern de la ciutat”, va ressaltar Gómez, qui atribueix el “bloqueig” del PP al fet que “s'avergonyeix del seu passat”.

“És una llàstima que, perquè el PP vulga renegar dels seus governs anteriors, estiga bloquejant la possibilitat que altres alcaldes, com Pérez Casado o Clementina Ródenas, puguen vindre a donar la seua experiència”, va manifestar.

Des de Vox, el regidor del grup municipal Vicente Montañez es va abstindre en la votació i va demanar que es “respecte a les institucions i als ciutadans per damunt d'interessos partidistes com els del PP”, per la qual cosa va considerar que no s'ha de “vetar” a Grau. “Hem vist la ruptura del ‘consens progre’ a conseqüència d'aquesta iniciativa. La discussió que s'ha produït entre l'equip de Govern i el PP es deu a una foto gens agradable per als populars, ja que evocaria imatges del seu passat de corrupció i alt endeutament”, va dir.

Els rellotges de luxe de Grau

El febrer passat, el TSJCV va ratificar la condemna a Alfonso Grau. Considera provat que va rebre al desembre de 2010 i 2011, en atenció al càrrec públic que exercia, sengles rellotges de luxe que li havia regalat un proveïdor de l'Ajuntament, l'empresari Urbano Català.