La Comunitat demana avançar a la fase 3 després d’un altre dia sense morts

La Comunitat Valenciana va demanar ahir finalment, tal com va anunciar el diumenge el president de la Generalitat, Ximo Puig, l'avançament de tot el seu territori a la fase 3 del desconfinament a partir del 15 de juny. Aquesta serà la penúltima etapa abans d'arribar a l'anomenada “nova normalitat” que suposarà la fi de les restriccions de mobilitat, però no de les precaucions d'higiene i distància per a contindre possibles rebrots de coronavirus.

D'aquesta manera, la Conselleria de Sanitat va remetre al ministeri la documentació perquè tota la Comunitat Valenciana passe a la fase 3 a partir del pròxim dilluns, 15 de juny, amb mobilitat entre les tres províncies, una de les principals novetats que suposarà l'avançament. Fonts d'aquest departament van informar ahir que en la petició se sol·licita per a la Comunitat Valenciana “tot el que inclou” estar en la nova fase de la desescalada donada l'evolució positiva de tots els indicadors sanitaris.

Entre aquestes xifres que justifiquen la petició, en opinió de la Conselleria de Sanitat, destaquen, en l'actualització d'ahir, l'absència de defuncions per tercer dia consecutiu, una fita que ja es va registrar la setmana passada durant cinc dies. Si bé el departament que dirigeix Ana Barceló no va confirmar nous decessos en l'última jornada, sí que ha rebut la notificació de quatre defuncions que s'havien produït amb anterioritat.

És per això que se sumen des d'ahir al total de defuncions registrades en la Comunitat Valenciana, que ascendeix a 1.448, segons va informar l'administració autonòmica valenciana.

Quant a casos positius nous, des de l'actualització d'aquest diumenge s'han detectat 18 casos a través de PCR, que eleven a 11.332 el total de positius des que va començar la pandèmia. En aquests moments, queden actius 2.443 casos, un 14,4% de tots els casos detectats des de l'inici de la pandèmia.

D'altra banda, la Comunitat Valenciana ha sumat 170 noves altes. D'aquesta manera, s'eleva a 12.992 el total de persones curades, la qual cosa implica el 77% de tots els casos detectats. Per províncies, 1.568 s'han curat a la província de Castelló, 4.578 en la d'Alacant i 6.841 en la de València, a les quals cal sumar altres cinc corresponents a desplaçats.

El nombre de persones ingressades per coronavirus als hospitals valencians és de 152, la qual cosa suposa un repunt d'11 pacients respecte a l'actualització del diumenge. D'elles, 13 són de la província de Castelló, d'ells tres en l'UCI; 57 de la província d'Alacant, d'ells huit en l'UCI; i 82 de la província de València, d'ells cinc en l'UCI. El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.238 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 504.

La xifra total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ha sigut 364.110, de les quals 255.120 han sigut a través de PCR i 108.990 a través dels anomenats test ràpids.

En aquests moments hi ha alguns casos positius en 60 centres residencials de persones majors, tres més que el diumenge. Set d'elles són de Castelló, 16 en la d'Alacant i 36 a la província de València. S'han confirmat set nous positius entre usuaris residents. En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana: huit a la província de Castelló, set a la província d'Alacant i 13 a la província de València.

En la fase 3 no hi haurà franges horàries i es podrà circular per les tres províncies (Alacant, Castelló i València), respectant sempre les mesures de seguretat i higiene i mantenint la distància mínima de seguretat. A més, en eixa fase, els comerços poden obrir amb un 50% de l'aforament total, garantint una distància mínima de dos metres entre clients, i s'haurà d'establir un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

En xifres

2.443 casos segueixen actius en la Comunitat Valenciana, un 14,4% dels detectats des de l'inici de la pandèmia.

170 pacients han sigut donats d'alta en les últimes 24 hores.

28 residències de majors es troben sota vigilància activa de la Conselleria de Sanitat.