Daniel Radcliffe contesta a J.K.Rowling, acusada de transfobia: "Las mujeres transgénero son mujeres"

La escritora J.K. Rowling, reconocida a nivel mundial por la exitosa saga Harry Potter, ha sido acusada de transfobia tras publicar unos polémicos tuits sobre las personas transexuales en su cuenta oficial.

La británica dio a entender que solo las mujeres menstrúan al ironizar diciendo que "esa gente que menstrúa" tiene un nombre, en alusión a la mujer. "'Personas que menstrúan'. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Que alguien me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?", publicó la reconocida escritora.

Las críticas no tardaron en llegar por usuarios y organizaciones que vieron sus palabras como algo discriminatorio hacia otras personas que también pueden menstruar, como la gente transgénero o de género no binario.

Voces que se postulan en contra de la escritora a las que también se ha sumado la de Daniel Radcliffe, protagonista de las películas de la saga que creó la británica. El intérprete publica un contundente comunicado en el que se posiciona en un lugar totalmente opuesto a Rowling y por el que Daniel se ha convertido en tendencia en las redes en las últimas horas. Eso sí, aclara que no se trata de una guerra entre ambos.

Daniel Radcliffe (#HarryPotter) responde a los tweets anti-trans publicados por JK Rowling y lanza un mensaje a los fans': 'Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier afirmación contraria borra su dignidad. Debemos apoyarlas y no invalidar sus identidades ni causar más daño'. pic.twitter.com/8cJ1JfwrkY — El Traslador ⚯͛ (@El_Traslador) June 9, 2020

"Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en contra borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo [Rowling] o yo. Según el Proyecto Trevor, el 78% de las personas transgénero y los jóvenes no binarios informaron haber sido objeto de discriminación debido a su identidad de género. Está claro que debemos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños".

Además, el joven actor no quiere que se extienda esa idea que han apuntado muchos de los fans de Harry Potter al leer a la británica, asegurando que han perdido la ilusión por la saga.

A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. De verdad que espero que no pierdas por completo lo que fue valioso en estas historias para ti. Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier cosa. Si te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables. Si crees que un personaje en particular es trans, no binario o fluido de género, o que es gay o bisexual. Si encontraste algo en estas historias que resonó contigo y te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces eso es entre tú y el libro, y eso es sagrado. Y en mi opinión, nadie puede tocar eso. Significa para ti lo que significa para ti y espero que estos comentarios no contaminen demasiado", señala.