Teresa abandona las cocinas de 'MasterChef 8': "Las ilusiones no son solo para los jóvenes"

Después de una tensa prueba por equipos en la que Andy salió vapuleado y Michael distinguido como el que mejor actitud tuvo de entre todos los aspirantes, llegó un reto de expulsión en la que se enfrentaron José Mari, Teresa, Ana, Luna, Iván y Andy.

La prueba tenía la particularidad de que, de dos en dos, los concursantes debían ponerse de acuerdo a la hora de elegir los mismos ingredientes, pero cada miembro de la pareja debía desarrollar una propuesta diferente, que debía ser de vanguardia y utilizar espesantes y texturizantes.

Ya al escoger los productos, hubo una gran diferencia entre unos pares de concursantes y otros. Para empezar, los supuestos enemigos Iván y Andy encontraron muchas más idiosincrasias de las que se podría esperar en un principio, y no tuvieron problema en escoger unos ingredientes que cuadraran a ambos.

Similar fue el caso de Ana y Luna. Las compañeras, que siempre presumen de su buena relación, tardaron poco en decantarse por unos productos que satisficieran a ambas, aunque esto no les aseguró el éxito, pues se trataba de hacer una composición compleja, meditada y con sentido.

Distinta fue la situación entre José Mari y Teresa. El empresario y músico, que se congratulaba de no haber utilizado aun su pin de la inmunidad, apenas dio margen de decisión a su compañera Teresa, que aceptó servilmente todas sus elecciones. Tanto es así que, ante la presión, reculó incluso en un producto que la catalana consideraba imprescindible en su plato: las patatas.

Teresa, última expulsada de 'MasterChef 8'

Quizá fue por esto que el resultado de su propuesta no fue el mejor. Tras una primera criba, la expulsión estuvo entre Teresa, Ana y Luna, por unos jueces que consideraron que la composición de Teresa "no tenía sentido", que Ana "era insegura y solía repetir lo miso" y que Luna "debía salirse de su zona de confort".

"Me voy llena de ilusión y confianza. A veces piensas que los objetivos y las ilusiones son solo para la gente joven. Pues no, cuando una tiene una edad es el momento de tomarse la vida más tranquila y hacer lo que te gusta" @TeresaMChef8#MasterChefpic.twitter.com/W2AANrH4gP — MasterChef (@MasterChef_es) June 8, 2020

Finalmente, Teresa fue la expulsada. "Me voy llena de ilusión y confianza. A veces piensas que los objetivos y las ilusiones son para la gente joven porque tienen toda la vida por delante, ¿no? Pues no. También, cuando uno tiene una edad, si le hace ilusión algo es el momento de tomarse la vida con tranquilidad y hacer las cosas que le gustan", dijo la economista de 57 años, que añadió: "Mi ganador es Michael, le quiero muchísimo, me gusta su espíritu de sacrificio".