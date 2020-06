David Otero, en 'El hormiguero': "En el confinamiento he recuperado las zapatillas del disco de El canto del loco"

El cantante David Otero fue el encargado de dar el toque musical este lunes a El hormiguero, con los que conectó para celebrar que su nueva versión de Una foto en blanco y negro (uno de los grandes éxitos de El canto del loco) que ha grabado junto a Willy Bárcenas, vocalista de Taburete, ha sido galardonada con el Disco de Oro.

📀 "Una foto en blanco y negro" de @davidotero consigue el disco de oro #PagudoOteroEHhttps://t.co/VR3i0MEW0H — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 8, 2020

"Es una revisión de los temas de toda mi vida, reversionando canciones desde las que compuse en su día para El canto del loco hasta la última de hace un año y medio, Baile, un tema que me dio muchas alegrías junto a Rozalén", comentó el artista.

Pablo Motos comentó que Otero había celebrado su 40 cumpleaños durante el confinamiento y que había recibido un regalo muy especial: "¿Es cierto que te han llegado por correo las zapatillas de la portada del disco de El canto del loco?".

"Una persona que trabajó con nosotros me las envió, y son las que usaba yo en los conciertos. Están tal cual, rotas por detrás y todo", afirmó. "Las doné para una exposición del pop español y las perdí la pista en 2007", recordó Otero.

Y reconoció que "imaginaros como me quedé al abrir ese regalo... Para mí son muy importantes porque han sido un icono en nuestra carrera y en mi vida".

👟 @davidotero tiene las zapatillas originales de El Canto del Loco #PagudoOteroEHpic.twitter.com/WNTkbxtdFn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 8, 2020

Otero también comentó que su mayor ilusión era ser "ilustrador, pero con 18 años fui a un estudio y me dijeron que no tenía mano para dibujar. Al salir tiré mi portafolios al contenedor, me dediqué a escribir canciones, y hasta ahora...".

"A veces me pregunto que aquello no sé si fue un traspiés o empujón hacia mi verdadera vocación. Nunca se sabe porque a lo mejor fue un ángel que me dio una bofetada de realidad para que me dedicara a la música", afirmó el cantante.

Pero Pablo Motos añadió que "de todas formas, de esos hay muchos en la vida y el que es capullo, lo es desde la ce hasta la o", provocando las risas de su invitado y colaboradores.