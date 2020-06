El presidente de Nissan en Europa asegura que la conversación con las administraciones ha sido "constante"

El presidente de Nissan en Europa, Gianluca De Ficchy, ha negado en una entrevista en El Periódico que no hayan dado respuesta a las demandas de explicaciones del gobierno español y del catalán sobre el cierre de las plantas de Barcelona, Sant Andreu de la Barca y Moncada i Reixac a finales de año.

De Ficchy ha asegurado que la multinacional ha mantenido conversaciones "constantes y muy transparentes" con las autoridades y ha explicado que ha habido "varias reuniones" para revisar las condiciones en que "hubiéramos podido continuar las actividades en caso de ser posible".

Estas condiciones, ha explicado, han analizado también las ayudas que ofrecían las administraciones, pero aún así los responsables de la empresa no han visto alternativa "viable" en el cierre.

Torra defiende la viabilidad de Nissan en Catalunya

Por su parte, el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, sigue defendiendo la "viabilidad" de las plantas catalanas de Nissan y no acepta el anuncio de la multinacional como una "decisión final".

Torra ha reclamado este lunes al Gobierno "transferencias directas y actuaciones urgentes" para solventar la crisis de Nissan, entre ellas "un plan de la automoción con medidas contundentes", al estilo de lo que están haciendo Francia o Alemania.

El presidente también ha pedido "interlocución directa con la compañía en Japón, y conocer la memoria justificativa, con detalle, por la cual se considera que la empresa no es viable", una postura que es "absolutamente compartida por todas las administraciones", ha dicho.

UGT reclama conocer el plan de Gobierno y Generalitat

El secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, ha reclamado tanto al Gobierno central como a la Generalitat de Catalunya que den a conocer el plan que aseguran tener para las plantas de producción que Nissan prevé cerrar a final de año.

"La Generalitat y el Gobierno del Estado mantienen que tienen un plan. Si lo tienen, lo tenemos que saber. Los trabajadores de Nissan tienen derecho a saberlo", ha señalado este lunes en rueda de prensa.

El papel de las administraciones

Álvarez ha remarcado que las administraciones deben cumplir con su obligación: "Las administraciones se solidarizan con los trabajadores, y eso está bien, pero los ciudadanos esperamos algo más que su solidaridad. Esperamos una alternativa para las empresas y mantener los puestos de trabajo".

"Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es que nuestro Gobierno es el que menos se ha implicado en sus sectores estratégicos de toda la UE", ha puntualizado.

“Dirán que soy un bolivariano porque quiero nacionalizar, pero intervenir en sectores estratégicos no es nacionalizar, es defender a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país", ha defendido.

Álvarez ha puesto de ejemplo a Alemania y a Francia: "Es lo que hacen Merkel o Macron y no creo que sean bolivarianos, sino defensores de los intereses de los ciudadanos y ciuadanas de sus países".

El único plan: mantener la empresa

El secretario general de UGT ha remarcado que el sindicato no tiene un plan B por si cierra Nissan. "Sólo hay un plan, que, en primer lugar, es mantener la empresa. No contemplamos ningún otro plan porque en estos momentos no tiene mucho sentido."

En el mismo sentido ha intervenido el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros: "No hay plan B y sólo plan A porque cualquier otro plan sería una chapuza. No entraremos en el juego de subasta de terrenos públicos para que vaya una empresa de patinetes eléctricos. Hay que mantener los trabajos con proyectos industriales serios".

"Falta de humanidad" de Nissan

Álvarez también ha querido remarcar que la decisión de Nissan se ha hecho "a traición" y en un momento en el que el país está viviendo una pandemia terrible, lo que "hace que su decisión sea más dolorosa e inhumana".

"Quiero rechazar de manera clara esta falta de humanidad y de respeto hacia los trabajadores y hacia la sociedad española al anunciar, en mitad de la pandemia, el cierre de las fábricas de Barcelona", ha puntualizado.