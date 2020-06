Volver al trabajo o afrontar su pérdida, conciliar, miedo a salir: cómo cuidar la salud mental en la desescalada

Superar el duelo por la pérdida de algún ser querido durante el estado de alarma, abordar el llamado ‘síndrome de la cabaña’ o el miedo y la incertidumbre ante la vuelta al trabajo, gestionar el cierre de un negocio o una situación de desempleo... Durante estas últimas semanas, la población está afrontando complejas y muy difíciles situaciones que han reforzado nuestra preocupación por la salud física pero que también requieren de altas dosis de cuidados en el plano mental.

Por esta razón, la Confederación Salud Mental España en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar acaba de lanzar la campaña Salud mental en la desescalada: cómo afrontar el largo camino, que tiene como objetivo ayudar a prevenir o bien abordar determinados momentos que tienen su origen en la crisis de la Covid-19 y que están afectando a gran número de personas.

La campaña, difundida en redes sociales bajo el hasthag #DesescaladaSaludMental, aborda ocho escenarios principales donde cuidar la salud mental resulta prioritario y pone a disposición de la población una guía con recomendaciones para abordar dichas situaciones.

Cómo afrontar el duelo

Sin duda, una de las situaciones más dolorosa provocadas por la pandemia, que ha provocado que muchas personas no hayan podido despedirse de sus seres queridos ni compartir el dolor con su familia y amistades. “Tenemos que cuidar la muerte para cuidar la vida”, afirma el psicólogo Joseba Rico, subdirector de la Asociación madrileña de amigos y familiares de personas con esquizofrenia (AMAFE), que pertenece a la Federación Salud Mental Madrid.

Según el especialista “los ritos son muy necesarios para cerrar la despedida”, y recuerda que durante estos meses se han producido situaciones muy diferentes: “Si por ejemplo alguien convive con sus padres y ha fallecido un abuelo, al menos hay una compañía porque les ha tocado vivir el confinamiento juntos, pero alguien que está en otra provincia, no ha podido estar cerca no ya de la persona que ha fallecido, sino de la familia. No ha podido recibir abrazos”.

Por ello, Salud Mental España recomienda a todas las personas que pasan por un proceso de duelo permitirse sentir y exteriorizar la tristeza, crear rituales nuevos de despedida como escribir cartas de despedida o crear un collage con fotografías, reunirse con personas cercanas para realizar, cuando sea ya posible, una despedida u homenaje a la persona que ha fallecido y pedir ayuda profesional cuando se sienta que la situación nos supera.

Miedo a salir de casa

La psicóloga Alejandra Julio Berrio, colaboradora de Salud Mental España, explica que el llamado ‘Síndrome de la cabaña’ se produce cuando “relacionamos ‘casa’ con seguridad y ‘calle’ con peligro”. El hogar se convierte en una nueva zona de confort, hay miedo al contagio y salir supone un nuevo esfuerzo de adaptación. La experta aconseja “hacer trayectos emocionales cortos: si no te apetece salir a las ocho de la tarde a dar un paseo, puedes por ejemplo bajar la basura o ir a comprar el pan”.

Además, se recomienda no forzar las salidas, crear rituales que nos hagan sentir más seguros (llevar mascarilla, uso de gel hidroalcohólico...), no compararse con nadie y ponerse pequeñas metas respetando el ritmo y los tiempos de cada uno.

Personas con problemas de salud mental

Durante el estado de alarma las personas que ya sufrían algún tipo de trastorno mental han podido sentirse más vulnerables al encontrarse mucho mas limitados los recursos necesarios para garantizar la continuidad de sus cuidados.

“La clave es sentirte escuchado y acompañado y que, al menos puntualmente, en un momento dado seas importante para alguien que te presta su oído y su humanidad, para acoger toda la desesperación”, explica Joseba Rico. Entre las recomendaciones de la campaña se encuentra prestar atención a síntomas nuevos, observar si alguno ha empeorado y recordar que en esta situación es normal tener más estrés, pensamiento obsesivo, dificultad de concentración, estados de alerta y ansiedad. Mantener el autocuidado, respetar los horarios de sueño y cumplir el tratamiento y las recomendaciones del psicólogo o psiquiatra se hacen más necesarios que nunca.

Prevención del suicidio

Según datos de la Fundación ANAR, durante la crisis de la Covid-19 las llamadas de gente joven con ideas suicidas han subido del 1,9 al 8,3%. Esto demuestra que las situaciones de aislamiento, como las provocadas por el confinamiento, pueden provocar un aumento de las ideaciones suicidas.

Salud Mental España recomienda contar con un “teléfono de auxilio” dentro de la red de apoyo (ya sea familia, amistades o profesional de la psicología) para llamar a esa persona en cualquier momento que se pueda necesitar; así como de entidades especializadas como la propia confederación o el Teléfono de la Esperanza. En la campaña se incide en que el primer paso es “reconocer que algo no está bien, ser consciente de que no se está solo o sola y compartir lo que se siente”.

Atención sociosanitaria

Un colectivo que ha vivido situaciones muy duras durante el estado de alarma es el de las y los profesionales sociosanitarios. Para evitar problemas de salud mental como ansiedad, angustia, estrés postraumático o trastornos adaptativos, entre otros, se recomienda compartir las emociones con compañeros y compañeras (cómo ha ido la jornada, las cosas que han salido bien y las que han salido mal, los miedos...) y mantener las formas de “rescate” ante situación de estrés (correr, mindfulness...). Hay que permitirse conectar con el dolor y la impotencia y buscar ayuda profesional, si el malestar se mantiene en el tiempo.

¿Cómo manejar la vuelta al trabajo?

Para las empresas que deben afrontar la nueva situación con sus trabajadores, la confederación recomienda emplear una comunicación clara de las medidas que ha tomado para el bienestar y protección del trabajador (adaptaciones horarias, medidas de protección, futuro contractual...), así como no estigmatizar a las personas que se han contagiado por el virus porque “nadie es culpable de padecer la enfermedad”.

Preocupación por la situación laboral o cierre de negocio

La crisis del coronavirus ha generado en muchísimas personas una gran sensación de incertidumbre respecto a su futuro laboral y económico, ya que ha provocado la pérdida de empleo o cierre de algunos negocios. Para la psicóloga Alejandra Julio hay que evitar, en la medida de lo posible evitar personalizar: “Cuando estamos pasando por una situación de crisis que nos genera angustia y ansiedad, nos genera también una sensación de que no vamos a poder sobrellevarlo”, explica. “No es algo que solo te esté pasando a ti. No es algo que solo dependa de ti. Tú no eres el problema. Es una circunstancia absolutamente nueva para todos y estamos generando nuevas formas de afrontarla”, recuerda la especialista.

Para la psicóloga también es importante aprender a aceptar que la incertidumbre en situaciones como ésta es natural y centrarse solo en aquellas cosas que se pueden controlar: mantener unas rutinas y horarios, mejorar el perfil profesional, mantenerse activos en la búsqueda de empleo así como con nuestras redes de contactos.

Conciliación familiar y vuelta al colegio

Por último, Salud Mental España dedica un apartado a la situación de tantas familias que se enfrentan al reto de conciliar el cuidado de sus hijos con el trabajo. Al respecto, Joseba Rico indica que “podemos intentar prevenir y colocarnos lo mejor posible ante los vaivenes e incertidumbre. Al final, estamos a expensas de ver qué va a ocurrir. No tenemos un control”.

Rico también recuerda la importancia de la regulación emocional de los padres. “Si los padres tienen mucho miedo, los niños tendrán mucho miedo. Es importante ser y parecer responsable, y a la vez que se expresan los temores, también reforzar lo que tiene que ver con la responsabilidad, el cariño, la solidaridad...”, asegura el psicólogo.

La guía también recomienda hablar con los hijos para expresarles lo que se siente y dejar que ellos hagan lo mismo, y no exigirse más de lo que se puede dar: “hay que cerrar el curso de la mejor manera posible, sabiendo que no todas las familias están en la misma situación”.