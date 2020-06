Alejandra Rubio habla sobre Tassio de la Vega, su nueva ilusión: "Quiero ser cauta"

Alejandra Rubio ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor. Y es que, después de su sonada ruptura con Álvaro Lobo, la joven ya se deja ver paseando por las calles de Madrid con Tassio de la Vega, quien es para ella más que un amigo.

El encargado de dar la noticia la pasada semana fue Kiko Matamoros en el plató de Viva la vida, donde la colaboradora no tuvo más remedio que admitir que se trataba de un nuevo chico que rozaba los treinta años y que le hacía muy feliz, aunque no pensaba aportar más detalles.

Sin embargo, no cabe duda de que la hija de Terelu Campos pasa por un bien momento. Lo demostró cuando fue pillada paseando felizmente con un grupo de amigos, entre los que se encontraba el joven; y lo confirmó este domingo en el espacio conducido por Emma García. "Estoy muy bien", aseguró en plató.

En este sentido, la joven quiso aclarar en qué punto se encuentra con de la Vega, del que recientemente se supo que es un importante empresario y bodeguero: "No tengo una relación, esa es la realidad, estoy siendo prudente".

"Le estoy conociendo y ya está. Estoy ilusionada, pero no voy a hablar de una persona que no pertenece a esto", zanjó la tertuliana, aunque Matamoros dio más detalles, asegurando que su nuevo "amigo especial" es un chico "excepcional, culto, inteligente, solidario y trabajador nato".

Las primeras palabras del joven

La expectación que causa esta nueva relación, que va poco a poco, también ha llegado a Sálvame, donde el joven ha intervenido este lunes. "Es una persona que todo el que está al lado sabe apreciarla, estoy contento", ha dicho sobre la nieta de María Teresa Campos, sin querer entrar en detalles, ya que "no es un personaje".

La revista Facefoodmag entrevistó hace un tiempo al joven, que habló de su bodega o de la arquitectura, grado que estudió en la universidad. "Como arquitecto, he viajado y he conocido la manera de trabajar en otras latitudes como Shanghái, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami... Oissat es el resultado de los valores transmitidos y la educación que he recibido", contó por aquel entonces.