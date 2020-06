Barcelona gasta hasta 140 euros por traje para los agentes de paisano de la Guàrdia Urbana

El dinero para pagar la ropa que usan para trabajar los agentes de paisano de la Guàrdia Urbana de Barcelona no sale de su propio bolsillo. Lo pone el Ayuntamiento. Así lo explica a 20minutos.es Eugenio Zambrano, el secretario de Organización del CSIF, el sindicato mayoritario de este cuerpo policial, y así lo demuestra un anuncio de licitación que ha publicado el Consistorio. Este ofrece un contrato de seis meses por valor de 85.500 euros, con IVA incluido, para el suministro de este vestuario del 1 de julio al 31 de diciembre, que establece precios máximos para cada prenda. El de un traje masculino o femenino, por ejemplo, puede ser de hasta 140 euros.

"Igual que el Ayuntamiento paga la ropa a los que van uniformados, la tiene que pagar a los que van de paisano", apunta Zambrano. Lo justifica por el hecho de que sería injusto que estos últimos usaran la suya propia, por el "deterioro" que sufren las prendas en las intervenciones y porque tienen que cambiarse a menudo para no ser identificados.

Zambrano explica que los agentes del cuerpo que van de paisano son los escoltas -que acostumbran a vestir con traje-; los del grupo que informa sobre cuestiones delictivas, como por ejemplo "el terrorismo islamista o los movimientos antisistema"; los del grupo judicial; y los del de delincuencia urbana, que se encarga, entre otros asuntos, de los carteristas. "A los escoltas y a la unidad de información el Consistorio les ha pagado siempre la ropa y al resto, se la compra desde hace unos ocho años", informa.

La licitación municipal publicada prevé que los agentes puedan adquirirla mediante vales que se pueden gastar solo durante cinco meses al año, de julio a noviembre. Los bonos que distribuye el Ayuntamiento son un total de 240, de los que 170 tienen un importe de 400 euros y se reparten entre los 170 efectivos que prestan el 100% del servicio vestidos de calle. Los otros 70 son de 250 euros y para los 70 agentes que hacen el 80% de las horas sin uniforme.

Para optar a ser seleccionadas, las empresas que se presentan al concurso, apunta la licitación, deben ofrecer piezas de "calidad media" con un precio que no sobrepase los 40 euros en el caso de camisas de manga corta; los 50 euros para camisas de manga larga, polos, pantalones y faldas; los 70 para cazadoras; y los 140 en el caso de trajes de chaqueta y pantalón masculinos y femeninos.

Otros requisitos son disponer de una red de un mínimo de tres tiendas en la ciudad de Barcelona; de al menos 10 marcas diferentes de distinta calidad para hombre y mujer; de ropa informal, deportiva y de vestir; y de tallas europeas y especiales.

"Durante varios años ganó el concurso Macson y el pasado lo ganó El Corte Inglés, que lo consideramos mejor para nosotros porque tiene estilos más variados", señala Zambrano.

Para que los agentes puedan acceder a cualquier tienda y, por lo tanto, a un vestuario todavía más heterogéneo, lo que facilita que no se les identifique como policías, el CSIF reclama que se anulen los contratos municipales destinados a proveer de ropa a la Guàrdia Urbana de paisano y que se les haga un ingreso "en nómina" para comprarla. De esta forma, apunta Zambrano, también se evitaría que los efectivos tengan que adelantar dinero, algo que afirma que ocurre "siempre" porque el Ayuntamiento suele pagar los vales con meses de retraso.

El secretario de Organización del CSIF asegura que "normalmente" los agentes solo usan esta ropa cuando están "de servicio", no solo para evitar ser reconocidos y para que no se desgaste excesivamente, sino también porque en su vida extralaboral les gusta vestir de otra manera. "Los escoltas, por ejemplo, van con traje de chaqueta y cuando no trabajan no acostumbran a sentirse cómodos así", dice.