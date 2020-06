À Punt celebra dos anys d'emissió amb Andreu Buenafuente i Álvaro Morte

El programa 'No tenim trellat' promet no decebre ningú amb el seu 'Dos anys d'À Punt'. Des de les deu de la nit, Òscar Tramoyeres repassarà en clau d'humor els últims 40 anys de la societat valenciana, avança la televisió pública valenciana en un comunicat.

Una hora després arribarà el torn de Pere Aznar amb el seu grup de reporters. L'equip d''Assumptes interns' tindrà com a convidats especials Buenafuente i Morte, actor que va interpretar al professor de 'La casa de paper'.

'Atrapa'm si pots', el concurs d'Eugeni Alemany, calfarà l'ambient a les 15.10 rebent en el plató uns concursants molt coneguts: la reportera Berta Báidez, l'actriu Carmen Juan, la reportera Àlex Blanquer, el divulgador científic Arcadi Garcia i Lluís Cascant i Lluís Obiols, de 'L'Oratge'. Tots concursaran per una bona causa: un pot solidari de mil euros per a l'ONG que decidisquen.

Carolina Ferre i els seus col·laboradors li prendran el testimoni durant quatre hores en les quals 'À Punt directe' convidarà a gaudir de moments inoblidables compartits amb cares conegudes de la televisió. Obrirà les seues portes per a rebre felicitacions de personatges de rellevància social a nivell nacional i repassarà les retransmissions en pobles i ciutats.

El magazín d'actualitat 'Terra viva' (12 hores), que presenta Jordi Payà, ampliarà la seua franja amb dos hores recordant situacions mediambientals que han canviat pel temps, com els incendis, la DANA o la borrasca 'Glòria', i mostrarà com s'han recuperat zones afectades aquests dos anys.

També es mostrarà el desplegament que À Punt Mèdia ha dut a terme amb motiu del coronavirus, una cosa que "ha possibilitat visibilitzar encara més la funció de servici públic".

RESPOSTA GRATIFICANT

"La resposta de l'audiència dels últims mesos és molt gratificant per a dur a terme el nostre projecte amb il·lusió. És un bon indicador del camí pel qual volem avançar. Treballem per a ser un reflex de la societat valenciana i garantir l'eficiència dels recursos econòmics i humans dels quals disposem", expressa el director general, Alfred Costa.

La programació busca recordar els dos anys d'À Punt i de la recuperació de la televisió pública i el seu paper de servici públic com a eix vertebrador de la Comunitat Valenciana. "Compartim un projecte; tot es fa amb l'objectiu que s'assente un model accessible per a tots els públics amb una programació que siga reflex dels valors de la societat valenciana: tolerant, inclusiva, acollidora, innovadora, creativa, solidària i responsable".

En moments d'incertesa, complicats per a tots els sectors, la televisió valenciana vol estar "al costat dels qui ho necessiten com el vehicle de comunicació ideal per a mostrar el que passa en el nostre territori: À Punt és la finestra del nostre present per a construir junts un futur compartit".

Des del 10 de juny del 2018, el responsable de l'ens destaca la graella ininterrompuda amb continguts per a tots els públics, "complint les obligacions del contracte programa". Està formada per documentals, programes d'entreteniment, retransmissions festives, musicals i artístiques, sèries de ficció i programes d'actualitat i informatius.

No falta la seua oferta infantil pròpia, 'La Colla', amb més d'11.200 socis i continguts que transmeten la importància de la convivència i el respecte com "una aposta pel present que cuida els espectadors del futur".