El festival 'Cruza la acera' regresa de manera online al Contenedor Cultural de la UMA

De esta manera, el espacio escénico de la UMA se suma a los actos de la fiesta del orgullo con un total de nueve eventos repartidos en cuatro jornadas, en las que además de las charlas y los conciertos habrá otras iniciativas como un showcooking y una performance de Drag Queens. Todas las actividades se retransmitirán en directo y de forma gratuita a través de la plataforma 'Zoom', según han informado a través de un comunicado.

Estos contenidos especiales de junio comenzarán el miércoles de esta misma semana a las 19.00 horas con 'Merienda con la Excepción', un diálogo entre los autores Elizabeth Duval y Ángelo Néstore sobre el libro de poemas que edita Letraversal de la autora madrileña.

Posteriormente, a las 20.30 horas, está programado un encuentro con las protagonistas de 'El contacto cero', una web serie de temática lésbica que puede seguirse a través de su canal de Youtube y que en menos de un año y con apenas dos temporadas ya cuenta con más de medio centenar de suscriptores.

La programación continuará al día siguiente y lo hará con música por partida doble: primero, a las 19.00 horas, la vocalista Rebe dará un show desde su casa interpretando canciones suyas y versiones de éxitos con su particular estilo; le seguirá Mori haciendo lo propio a partir de las 20.30 horas, cantando temas como 'Olas' o 'Q no'.

Posteriormente, el día 17, la cita se pasa a los fogones antes de la hora de comer con 'Hoy cocinamos todes', en el que se asistirá a la elaboración de un menú de mano de José Kipfer, Chef Saka y Okaña. Por la tarde, ese mismo día, la compañía Gázquez sorprenderán a los participantes con el dispositivo online 'All for you', su nueva propuesta escénica.

Por último, el cartel del jueves 18 comprende tres eventos: la tarde arrancará con la performance 'Salir del armario' en la que Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol recorrerán Barcelona a través de un tour virtual por los puntos más turísticos, zonas ocultas y los lugares importantes para el colectivo de la Ciudad Condal.

La nota musical la pondrá el pop autoconfesional de Confeti de odio y su concierto a las 21.00 horas, que caldeará el ambiente previo al fin de fiesta con un colorido cierre: 'Pelucas in the air', en el que se juntarán nueve de las artistas drags con más con Pink Chadora como madrina de ceremonia.

Así, el Contenedor Cultural concluye su cartelera de 2020 después de haber ofrecido durante los últimos meses sus contenidos de manera virtual, una medida adoptada desde que en marzo tuviera que cerrar las puertas de sus salas en el campus de Teatinos tras el decreto de estado de alarma.