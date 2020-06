Els comerços podran adherir-se a la campanya d'ajudes a la compra de bicicletes des del 15 de juny

Els comerços de la Comunitat Valenciana podran adherir-se des del pròxim dia 15 de juny a la campanya de foment de la bicicleta que articula ajudes directes de la Generalitat de fins a 250 euros per a la compra de bicicletes i patinets.

Així, està previst que el dilluns 15 de juny es publique l'ordre que regula el procediment d'adhesió a aquesta campanya del foment de la bicicleta, i a partir d'eixe dia, els establiments interessats podran començar a adherir-se, a través d'una aplicació informàtica desenvolupada per la Generalitat.

Les ajudes es podran començar a sol·licitar a partir del dilluns següent, dia 22 de juny. Al llarg de la setmana del 15 de juny, la Conselleria anirà publicant en la seua pàgina web el llistat de comerços adherits a la campanya. Cal destacar que no ha establit cap termini de temps per a adherir-se, amb el que els comerciants que ho desitgen el poden fer quan ho creguen oportú.

Com ha recordat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, "aquestes ajudes tenen un doble objectiu, fomentar d'una banda l'ús de vehicles no motoritzats per a aconseguir una mobilitat més sostenible i, per una altra, secundar i ajudar als comerços de la nostra Comunitat".

Aquesta nova línia d'ajudes directes compta amb una inversió de 500.000 euros per a subvencionar la compra de bicicletes convencionals de caràcter d'urbà, bicicletes elèctriques, vehicles elèctrics de mobilitat personal (patinets) i kits d'electrificació de bicicletes, en tots aquells establiments i botigues amb seu en la Comunitat que s'adherisquen a aquest pla.

Aquestes ajudes de la Generalitat seran de fins a 250 euros en el cas de bicicletes elèctriques (l'import de les quals no podrà sobrepassar els 1.400 euros), de 75 euros per a les no electrificades (el preu màxim de les quals serà de 500 euros) i igualment 75 euros per a patinets elèctrics (el cost dels quals no podrà ser superior a 450 euros).

Les ajudes també es poden aplicar a la instal·lació de kits d'electrificació, amb un import de fins a 200 euros (el preu màxim del kit està fixat en 600 euros) o a la compra de bicicletes amb elements de càrrega per al transport infantil, i en aquest cas les ajudes seran de 150 euros (en aquest cas el preu de la bicicleta familiar no podrà ser superior a 700 euros).

Les persones interessades a accedir a aquestes ajudes hauran de complir amb el requisit únic de ser residents en la Comunitat. Després de seleccionar l'establiment adherit en la web de la Conselleria de Mobilitat, i el vehicle, la persona sol·licitant haurà d'emplenar en el local la documentació necessària.

Posteriorment, una vegada acreditada i aprovada aquesta sol·licitud, podrà beneficiar-se de l'ajuda en el moment de la compra, ja que l'import de la subvenció serà descomptat directament del preu de venda.

Pla de Foment de l’Ús de la Bicicleta

Aquestes ajudes, ha assenyalat Arcadi España, s'emmarquen en el Pla de Foment d'Ús de la Bicicleta i se suma a tota una sèrie d'accions la fi de les quals és afermar un model de mobilitat sostenible com a eix estratègic per al nou període que s'obri a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

En aquest sentit, el conseller ha afegit que "la Generalitat està treballant en l'elaboració d'una estratègia d'impuls a la mobilitat sostenible que permetrà construir la mobilitat del futur en la Comunitat Valenciana i contemplarà les particularitats de les diferents ciutats i municipis, tant metropolitans com rurals".

Així, ha indicat que la Conselleria també està impulsant un pla de millora de la xarxa ciclopeatonal en tota la Comunitat amb l'objectiu de "completar aquests itineraris no motoritzats per a connectar municipis i disposar d'una xarxa contínua, segura, funcional, ordenada i jerarquitzada, que siga una alternativa a la mobilitat tradicional".

Oficina Valenciana de la Bicicleta

La tramitació d'aquestes ajudes per a l'adquisició de bicicletes i patinets serà una de les comeses que amb caràcter immediat emprendrà la nova Oficina Valenciana de la Bicicleta, dependent de la Direcció General d'Obres Públiques de la Conselleria.

Aquesta Oficina es crea com a eina per a centralitzar i potenciar les accions de la Generalitat en aquest àmbit, i "naix amb vocació de permanència més enllà d'aquesta crisi", ha destacat el conseller.

D'aquesta manera, concentrarà les diferents iniciatives i línies de treball per a promoure la utilització de bicicletes i vehicles de mobilitat personal, a més de constituir un punt de trobada i d'informació en relació amb aquesta manera sostenible de transport.

Per al conseller, "és essencial per a la lluita contra el canvi climàtic i més ara en temps de pandèmia, fomentar el transport no motoritzat i apostar per un transport públic eficient, segur i sostenible, impulsar els aparcaments dissuasius en la perifèria de les ciutats".