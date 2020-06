Turismo.-Coronavirus.-Los hoteleros señalan que el año está "perdido" y que el objetivo es "no tener que cerrar"

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la Asociación de Alojamientos, José Ayala, que ha apuntado que de cara al próximo fin de semana y teniendo en cuenta que en algunos sitios como Sevilla o Granada es fiesta por el Corpus Christi o incluso en Jaén capital, por la Virgen de la Capilla, la demanda "se está notando" en lo que se refiere a casas rurales, apartamentos y hoteles.

No obstante, la asociación no tiene porcentajes de ocupación y se insiste en que "con todo lo que venimos arrastrando, lo que estamos tratando es de no cerrar" y eso pese a las previsiones optimistas que se tienen a partir de la segunda quincena de julio. "Las previsiones no son malas, pero el año no lo salvamos", ha dicho Ayala.

De cara a este fin de semana, la demanda y reservas que se están registrando va encaminada sobre todo a apartamentos y casas rurales en los parques naturales de la provincia, seguidos de las ciudades Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza, y en menor medida, Jaén capital.

Un 80 por ciento de los hoteles en el conjunto de la provincia siguen cerrados y están esperando en su mayoría al 1 de julio para abrir sus puertas, mientras que ya hay algunos en la capital jiennense que no se plantean abrir hasta septiembre puesto que julio y agosto no son tradicionalmente buenos meses para el turismo en la ciudad.

También los paradores de turismo de Jaén capital, Úbeda y Cazorla se mantienen cerrados y se espera que puedan reabrir a lo largo de este mes, aunque todavía no se da la fecha por cerrada.

Ayala se ha hecho eco de la preocupación que se vive en el conjunto del sector de alojamientos en la provincia y ha insistido en que por buenas que sean las previsiones, no se podrá salvar un año en el que se han perdido épocas claves como la Semana Santa y que ahora debe realizar "importantes" inversiones en medidas de prevención y seguridad contra el covid-19.