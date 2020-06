Coronavirus.- Fisabio participa en el desenvolupament d'un test que diagnostica en menys de dos minuts i d'un euro

Aquesta nova ferramenta té una sensibilitat superior al 85% i estarà operativa en un termini màxim de dos anys per a ajudar a frenar qualsevol epidèmia causada per un virus respiratori que poguera sorgir en el futur.

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha visitat aquest dilluns les instal·lacions dels laboratoris de l'Àrea de Genòmica i Salut de Fisabio i del Biobanco-IBSP-CV, en la qual ha estat acompanyat per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, la secretaria autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, i el director gerent de la fundació Fisabio, José Antonio Manrique.

Sobre aquest tema, el doctor Alejandro Orrico Sánchez, investigador de l'Àrea d'Investigació en Vacunes de Fisabio, ha destacat, en declaracions a Europa Press, que aquest test no solament permetrà diagnosticar el coronavirus, sinó que també podrà aplicar-se a altres virus respiratoris ja que és capaç de detectar "l'olor dels virus".

Així, ha explicat que quan ens infecta un virus el cos produeix uns compostos orgànics volàtils i l'objectiu d'aquest prototip, que ara se'n va a validar a la Comunitat Valenciana, és destriar aquests compostos orgànics siguen coronavirus o d'un altre tipus, com la grip, que circulen entre nosaltres.

Ha destacat que la immediatesa i baix cost d'aquesta ferramenta permetrà la seua aplicació de forma massiva en determinats espais de molta afluència, com aeroports o estacions de tren. D'aquesta manera, si es reproduciera una epidèmia en un lloc localitzat com a Wuhan (la Xina) es podria aplicar en tots els espais d'eixida del país per a evitar que la gent infectada estenguera el virus pel món.

El doctor Orrico ha explicat que la prova consisteix en unes borses de plàstic que s'omplin amb l'aire expulsat pel nas, que s'introdueixen en un dispositiu dissenyat juntament amb els investigadors d'Israel i que per intel·ligència artificial i amb uns algoritmes serà capaç de destriar els positius en coronavirus o en altres virus respiratoris.

La Comunitat Valenciana validarà aquesta nova ferramenta comparant aquest nou sistema amb el resultat de PCR positives a partir de la setmana vinent, quan reben aquestes borses. Així mateix, es vol comprovar la seua sensibilitat en pacients asimptomàtics que, malgrat no tindre símptomes, poden ser "molt contagiadors".

Aquest kit ja s'ha provat en un pilot a Israel amb resultats "molt satisfactoris" i es preveu que puga aplicar-se de forma generalitzada en un termini de dos anys.

INVESTIGACIÓ INTERNACIONAL

Per la seua banda, Puig ha destacat la utilitat que tindria aquest kit ràpid per al sector del turisme i ha ressaltat així mateix que Fisabio és "peça clau de la xarxa d'investigació sanitària de la Comunitat Valenciana, especialitzada en biomedicina i salut pública" els investigadors de la qual "van ser els primers a seqüenciar el genoma complet del virus amb mostres obtingudes a Espanya", participa en altres treballs "de primer nivell internacional".

Un d'aquests projectes té com a objectiu identificar trets genètics del virus que es puguen relacionar amb una major o menor gravetat de la malaltia per a, d'aquesta manera, predir l'evolució clínica dels pacients, millorar el tractament i gestionar millor els recursos.

Un altre de les iniciatives internacionals en les quals participa Fisabio és una plataforma europea d'investigació per a monitoritzar de forma coordinada les diferents vacunes que eixiran al mercat per a combatre la Covid-19.

Puig ha recordat que Fisabio compta en aquests moments amb 261 projectes nacionals i 22 projectes internacionals d'investigació actius i que ha sigut seleccionada per l'Agència Valenciana de la Innovació per a l'aplicació d'Intel·ligència Artificial al diagnòstic i pronòstic de pacients amb Covid-19 a partir de radiografies.

D'aquesta manera, ha valorat i agraït la tasca realitzada pels més de 400 professionals de la investigació i la salut pública que treballen en la Fundació, "únic centre de la Comunitat Valenciana amb un laboratori preparat per a treballar amb mostres infeccioses de risc biològic nivell 3", ha afirmat.

Així, ha subratllat "l'enorme treball" que realitzen els professionals de la salut pública i de la investigació i el seu "paper fonamental", igual que el d'altres professionals sanitaris de l'àmbit assistencial, davant la situació de crisi sanitària generada per la pandèmia de coronavirus.