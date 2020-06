Coronavirus.- Unides Podem davant nous criteris de repartiment del fons: "El Govern és sensible a l'infrafinançament"

En un comunicat, Davó ha valorat positivament aquest anunci que ara ha de concretar-se, però ha remarcat que, en qualsevol cas, ha de materialitzar-se al més prompte possible el compromís de la reforma de la Llei de Finançament Autonòmic (Lofca) "perquè siga molt més equilibrada i corregisca els dèficits històrics".

El canvi en el fons inclou un fons per a educació i un altre per a mobilitat, la qual cosa afavoriria les autonomies amb més població com demanava la Generalitat. En aquest sentit, ha subratllat que "l'adaptació dels centres escolars a la nova realitat requereix el reforç de les mesures sanitàries", ja que "cal oferir seguretat als menors i els professionals educatius". Per açò, ha qualificat com "una gran notícia" la inversió proposada de 2.000 milions d'euros.

Davó ha recordat que "defendre l'autogovern i un finançament just per a la Comunitat Valenciana no està renyit amb ser responsable per a salvar vides", per a açò ha sigut "determinant" l'aprovació de les successives pròrrogues de l'estat d'alarma.

"Com ja advertírem els criteris del repartiment de fons estaven pendents de reformar amb les aportacions de les comunitats autònomes. Hem de treballar units per a mantindre la majoria de progrés que garantisca una eixida diferent de la crisi", ha conclòs.