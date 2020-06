Universidad a la vista: cuatro portátiles de Xiaomi con rebaja para afrontar una nueva etapa

Aunque este año la Selectividad se ha retrasado hasta principios de julio, son muchos los que ya tienen la mirada puesta en el próximo septiembre, cuando comiencen sus estudios en la universidad. Así, padres y estudiantes se afanan por completar el papeleo necesario y por tener todo listo para esta esperada etapa. Habrá quienes se marchen de casa para estudiar aquello que desean, otros que no tengan necesidad de desplazarse y aquellos que han decidido apostar por los estudios a distancia, pero, no hay duda de que todos necesitarán un ordenador portátil que les ayude a coger apuntes (porque aquello de boli y papel ya no se estila) y a realizar todos los trabajos necesarios para superar el curso.

Buscar un ordenador portátil que se adapte al que va a ser su nuevo modo de vida durante los próximos años no es tan fácil como parece, pues, hay que apostar por grandes prestaciones que, sin embargo, no acaben con el colchón que hemos preparado para hacer frente a los primeros años universitarios y sus muchos gastos. Por eso, encontrar los mejores modelos con buenos descuentos se convierte en la misión más importante para poder acompañar tecnológicamente a nuestros hijos en sus primeros pasos hacia el futuro.

Así que nos hemos puesto manos a la obra para ayudarte a dar con aquel modelo que se adapte a las nuevas necesidades académicas. En el ecommerce especializado en tecnología Gearbest hemos encontrado varios modelos de la marca Xiaomi, una firma que, más allá de patinetes y móviles, ofrece otros dispositivos de una buena relación calidad-precio. Además, muchos de ellos presentan interesantes rebajas para que dar la bienvenida a la vida universitaria sea más llevadero. Eso sí, se trata de productos flash que solo estarán rebajados en la web hasta finales de semana. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?

¿Con qué modelo de Xiaomi te quedas?

1 Xiaomi RedmiBook 13 Descuento: 11%, te ahorras 81 euros en la compra. Este dispositivo está equipado con una pantalla de 13,3 pulgadas perfecta para tener una gran calidad de imagen junto con los gráficos de NVIDIA GeForce MX250. Su procesador Intel Core i5-10210U 4.2GHz garantiza un alto rendimiento y su memoria de 512 GB lo convierte en un portátil muy recomendable para almacenar documentos, imágenes, música... Además, tiene una autonomía de 11 horas y garantiza una navegación de alta velocidad gracias a su compatibilidad con WiFi de banda dual de 2.4GHz / 5.0GH.

2 Mi Pro Edición Descuento: 43%, te ahorras 581 euros en la compra. Autonomía de hasta siete horas en reproducción constante de video, una pantalla de 15,6 pulgadas, potencia máxima y eficaz con el procesador Intel Core i5 -8250U Quad Core 1.6GHz y hasta 256GB de almacenamiento. Así es el modelo Mi Pro 2019 Edición que, además, admite el reconocimiento de huellas digitales. Este portátil es perfecto también para aquellos amantes del ‘gaming’, puesto que, gracias a sus características, se consigue una gran experiencia de juego. Dispone de salida HDMI.



3 Mi Notebook Pro Descuento: 42%, te ahorras 731,72 euros en la compra. Solo disponible en color gris, este ordenador portátil con autonomía de siete horas y desbloqueo por huella dactilar es ideal para ‘gamers' y futuros estudiantes de ingenierías que impliquen dibujo gráfico. Alimentado por Intel Core i5-8250u Quad Core, que proporciona la máxima potencia de alta eficiencia, y gráficos NVIDIA geforce MX250 la calidad está asegurada

4 Mi Ruby Notebook Descuento: 49%, te ahorras 603,48 euros en la compra. Este ordenador en color blanco destaca por su gran pantalla de 15,6 pulgadas, apostando por gráficas de mucha calidad. Compatible con el sistema Windows 10 OS y desarrollado por Intel Core i3, ofrece un funcionamiento sin problemas y una experiencia de multitarea estable, ideal para aquellos futuros estudiantes que necesitan buena resolución de imagen y una conexión muy estable, gracias al procesador con memoria de video compartida y a doble banda 2,4GHz (5,0GHz wifi).

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Gearbest y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.