Un concurs online repartirà 2.400 euros en premis als millors projectes de negoci de la Comunitat Valenciana

El concurs d'emprenedoria Emprèn-Innova-Comparteix tindrà lloc el 19 de juny i suposa el colofó del projecte Generació IN - Itineraris d'Emprenedoria Juvenil per a conéixer les millors idees de negoci dels joves de la Comunitat Valenciana. El termini d'inscripció a l'esdeveniment finalitza el 15 de juny i totes les persones menors de 30 anys, que no estudien ni treballen, poden apuntar-se.

Aquest concurs, que és la segona vegada que se celebra a la Comunitat Valenciana però la primera vegada en format online, comptarà amb la inauguració de representants de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Després, li tocarà el torn als participants amb els seus elevator pitches -es tracta d'un discurs de presentació sobre el projecte d'emprenedoria- i, mentre el jurat delibera, s'escoltaran les històries d'èxit de dos emprenedores que han passat pel programa de Generació IN.

Els millors projectes accediran a la fase final i tres d'ells seran distingits amb premis. El primer d'ells, valorat en 1.000 euros, el segon valorat en 500 euros i el tercer en 300 euros per a impulsar les seues idees de negoci. També s'han establit tres accésits de 200 euros per al projecte de major impacte social, ambiental i amb perspectiva de gènere. Aquests guardons es traduiran en servicis, com a desenvolupament d'una web, creació del logo o formació tècnica.

Emprèn-Innova-Comparteix no acaba ací. Els guanyadors del primer, segon i tercer premi passaran a la fase final, que se celebra el 30 de juny, per a participar juntament amb els premiats dels concursos regionals -Múrcia, Catalunya, Navarra, Màlaga, Extremadura i Madrid- en l'esdeveniment nacional.

Aquest esdeveniment es desenvolupa en el marc del programa Generació IN, que està cofinançat pel Fons Social Europeu i l'Ajuntament de Castelló de la Plana.