¿Soy moroso? Cómo saber si estoy en ASNEF con DNI

¿Alguna vez has solicitado un préstamo en una entidad bancaria y te lo han denegado por estar en la lista de morosos ASNEF? Sin duda, suele ser una situación bastante desagradable que se debe, en la mayoría de ocasiones, al impago de algún servicio.

La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) es la titular del fichero ASNEF que contiene datos "sobre el incumplimiento de obligaciones dinerarias y que tiene su legitimidad en el interés legítimo de las entidades que consultan y aportan información a dicho fichero", destacan en su página web.

De esta manera, el objetivo es "prevenir la morosidad y valorar la solvencia patrimonial de las personas físicas y jurídicas", sobre todo cuando se va a solicitar algún crédito, préstamo o servicio comercial.

¿Qué entidades participan y cuál es la finalidad?

"Las entidades partícipes del fichero son aquellas que son miembros de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, de la Asociación Española de Factoring y de la Asociación Española de Leasing", indican.

Normalmente son empresas que pertenecen a sectores como el de la telefonía móvil, bancario, cooperativas de crédito, financiero, entidades de renting, de seguros o agencias de valores y bolsa, entre otras.

En este sentido, estas entidades consultan el fichero de ASNEF (o de otras listas de morosos) cuando una persona solicita una operación que tenga riesgo económico para analizar si está al corriente de todos sus pagos con otras entidades. Si apareces en una de estas listas es porque otra entidad ha incluido tus datos ante un impago.

¿Cómo puedo conocer los datos del fichero ASNEF y saber si estoy en la lista de morosos?

Existen varias vías para proceder a consultar los datos en el fichero ASNEF. En primer lugar, si has solicitado algún crédito o préstamo y te lo han denegado, probablemente te hayan enviado una carta de inclusión con un número de referencia.

En ese caso, puedes acceder a la página web de Equifax (empresa que gestiona la lista de morosos) a través de este enlace e introducir el número de referencia junto a tu DNI o NIF. Una vez que hayas accedido podrás conocer la cantidad de dinero que tienes como deuda.

Por otra parte, el derecho de acceso al fichero para saber si estás en la lista de morosos también se puede solicitar dirigiéndote al Servicio de Atención al Consumidor de Equifaxpor correo postal al apartado 10.546, Madrid 28080 o por correo electrónico a sac@equifax.es. En este caso, se deberán indicar los siguientes datos:

Nombre y apellidos o razón social de la empresa.

DNI / NIF / CIF.

Domicilio al que se pueda remitir la respuesta.

En el caso de las personas que tengan certificado de ciudadano de la unión, además de este, deberán acompañar fotocopia del pasaporte o documento de identidad de su país de origen.

Fecha de envío y firma.

¿Cuánto tiempo tardan en contestar y cómo se puede salir de la lista de morosos?

Si has solicitado la consulta de los datos en el fichero, Equifax será la empresa encargada de enviar el informe a la dirección indicada en el plazo máximo de un mes una vez recibida la solicitud y en el caso de que esta sea correcta. Sin embargo, este plazo puede prorrogarse "otros dos meses en caso necesario, en cuyo caso el responsable del fichero informará al interesado de cualquiera de dichas prorrogas, dentro del primer mes desde la recepción de la solicitud e indicando de los motivos de la dilación", señalan desde ASNEF.

Ahora bien, ¿cómo puedes proceder para borrar tu nombre del fichero? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica las diferentes víasdependiendo de cada situación.

Si existe una deuda, lo primero que tendrás que hacer es pagarla y después solicitar la cancelación de tus datos en el fichero. "Se puede solicitar la rectificación, supresión (cancelación), oposición o limitación del tratamiento de los datos dirigiéndose al Servicio de Atención al Consumidor por email a sac@equifax.es o al apartado de correos 10.546, 28080 Madrid", indica la ASNEF. El plazo de contestación es de un mes, aunque se puede prorrogar dos meses si es necesario.

Por otro lado, si no estás conforme con la deuda y la has reclamado vía judicial o administrativa, "la ley impide registrar la deuda en el fichero", señala la OCU. "La Agencia Española de Protección de Datos también considera que impugnar una deuda ante un órgano arbitral, judicial o administrativo para determinar si tal deuda existe, impide que pueda hablarse de deuda cierta. Así pues, si reclamas, denuncia ante la AEPD que la inclusión en el fichero no procede", añade.

En el caso de que no haya deuda y se trate de un error o que no se cumplan con los requisitos para estar en el fichero, se puede solicitar la baja de estos datos. Si no se produce, "denuncia los hechos ante la AEPD, se abrirá un expediente que puede concluir en sanciones para la empresa acreedora y la gestora del fichero", explica la OCU. Por último, si la inclusión es incorrecta, "puedes reclamar judicialmente una indemnización por los daños causados", concluye.