Las 734 autoescuelas de Catalunya reabren con incertidumbre y medidas extraordinarias

A partir de este lunes ya pueden abrir sus puertas las 734 autoescuelas que hay en Catalunya, con motivo del paso a la fase 2 de desescalada de las regiones sanitarias de Lleida y Barcelona y su área metropolitana. En una entrevista con 20 Minutos, el presidente de la Federación de Autoescuelas de Catalunya (FAC), Raül Viladrich, ha asegurado que las autoescuelas “son centros seguros” y anima que la gente acuda a ellas "sin miedo y con tranquilidad".

La campaña de verano siempre ha sido la más fuerte para las autoescuelas en cuanto ingresos y matriculaciones, ya que muchos estudiantes aprovechan las vacaciones para sacarse el carné en esta época del año. Esta vez, sin embargo, el éxito no se ve tan claro, y el sector se enfrenta a una gran incertidumbre. “Somos conscientes de que no abrimos las puertas como las cerramos. La realidad ha cambiado tanto social como económicamente. Hay gente que no ha cobrado ERTEs, y tal vez con la inseguridad de la crisis económica habrá quien se lo replantee. Es un paradigma desconocido”, reconoce Viladrich.

Así mismo, el presidente de la FAC anima a no dejar de acudir a los centros por cuestiones de seguridad sanitaria, ya que la reapertura se está haciendo con un riguroso protocolo de prevención de contagios: “Hemos hecho los deberes; queremos seguridad tanto para los alumnos como para los profesores. Aunque estemos cerca, estamos seguros”, dice.

Cambios en las clases

En cuanto a las clases teóricas, las aulas tendrán que llenarse hasta un tercio del aforo como máximo, manteniendo la distancia de dos metros y se realizarán con cita previa: “Habrá que reservar plaza, como en los gimnasios”, explica Viladrich. Así mismo, tanto alumnos como profesores darán la clase con mascarilla y los ordenadores se usarán solo con guantes y se desinfectarán después de cada uso.

Alumnos realizan una clase práctica en una autoescuela de Tarragona. ROGER SEGURA / ACN

Las clases prácticas también están sufriendo algunos cambios: tanto profesor como alumno deben llevar mascarilla, facilitada por la propia autoescuela. Además, entre clase y claseel profesor desinfecta los elementos que se han usado; como el volante, intermitentes, cambio de marchas y la apertura de la puerta. Así mismo, tanto alumno como profesor deben hacer uso del gel desinfectante.

En cuanto a la gestión de las pertenencias del alumno, desde la FAC no se ha comunicado un protocolo específico, aunque hay autoescuelas que han diseñado el suyo propio. Es el caso de las autoescuelas Perfecto, por ejemplo, que las hacen dejar en el maletero dentro de una bolsa de plástico, que es de un solo uso y cada alumno se la lleva al finalizar la práctica.

Donde han habido cambios más importantes es en las clases prácticas para sacarse el carné de motocicleta. Si bien hasta ahora era la autoescuela quien facilitaba el equipo, es decir, el casco y los guantes, ahora se recomienda que sea el alumno quien lleve el suyo propio. Esto se debe a que las autoescuelas “no disponen de un equipo por persona”, por lo que sería inviable tener que “estar limpiando el equipo en cada práctico”, argumenta Viladrich.

Exámenes en agosto

Este año, por primera vez la DGT hará exámenes en agosto y no realizará el tradicional parón en este mes de verano. Esta misma semana, la prefectura comienza las pruebas para la recuperación del permiso por puntos y el examen para conducir mercancías peligrosas. En cuanto a las pruebas teóricas y prácticas del resto de permisos, se recuperarán la próxima semana, mientras que estos días se están dejando para preparar la documentación necesaria.

Como no podía ser de otra forma, los exámenes prácticos del permiso B también sufrirán varios cambios por la pandemia del coronavirus: las pruebas se harán de forma individual, en lugar de ser subir a los alumnos de dos en dos, como se había hecho hasta ahora. Así, el punto de salida y el de llegada será el mismo.

Además, en el momento en el que el alumno cometa unafalta eliminatoria,se finalizará automáticamente la prueba para evitar más exposición de la necesaria: “Antes el examen duraba unos 30 minutos y, si habías cometido un error grave, continuabas. Ahora, en el momento en que suspendes se finaliza el examen, para no exponer al examinador ni al profesor durante más rato”, explica Viladrich.

Estas medidas, según el presidente de la FAC, se entiende que estarán vigentes hasta la llegada a la nueva normalidad, aunque todavía está por ver si depsués se decide implantarlas por más tiempo.

Ampliación de plazos de examen

Un asunto que estos meses ha estado preocupando a multitud de alumnos es la vigencia del examen teórico; dado que, desde que el momento en que alumno aprueba esta primera prueba, dispone de un plazo de dos años para superar la práctica antes de que le caduque.

No obstante, Viladrich asegura que pueden estar tranquilos, dado que la DGT ha tomado medidas para los que se encuentran en esta situación ampliando los plazos. Igualmente, recomienda que estos alumnos consulten con su autoescuela para un mejor asesoramiento.