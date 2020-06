FGV reactiva el procés d'Oferta d'ocupació pública amb 136 places i la constitució de noves borses d'ocupació temporal

A causa de la situació actual i a les recomanacions sanitàries per la crisi, es produiran alguns canvis, com que la inscripció es realitze únicament de forma telemàtica, eliminant la possibilitat de fer-ho de forma presencial en paper com estava previst al principi, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

En l'oferta s'inclouen els llocs per a fer front a les necessitats de personal, derivades de l'aplicació de la Llei 7/2018 de Seguretat Ferroviària de la Comunitat Valenciana i de l'engegada del servici nocturn de Metrovalencia.

A l'oferta de 106 places corresponent al 2019, se sumen les 15 places del 2018 i les 15 del 2017, per la qual cosa FGV llançarà un procés de selecció conjunt al 2020 per a un total de 136 llocs de treball per a València i Alacant. FGV ha reservat un mínim exigit per llei d'un 7 per cent per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica, i un altre per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

A més, amb la finalitat de promoure la igualtat efectiva de gènere, es tindrà en compte el previst en el II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals d'aplicació en les ofertes d'Ocupació pública i les seues convocatòries, que estableix com un dels criteris de desempat la resolució en favor del gènere que estiguera menys representat en l'empresa.

Les 106 places previstes corresponents al 2019 són: 21 agents d'estació per a València; 27 maquinistes tramvia i 33 maquinistes metro per a València; huit maquinistes a Alacant; huit oficials per als tallers de València; un oficial de línia de tramvia a València; un cap o cap d'estació operador d'Atenció al Viatger per a València; cinc places de cap de circulació a Alacant; un agent de la unitat de supervisió i intervenció per a Alacant; i un cap d'instal·lacions elèctriques i automatismes per a València.

Respecte a l'oferta del 2018, la relació de llocs a cobrir és: quatre oficials per a Taller Machado; tres oficials per a Tallers de València Sud; tres maquinistes dipòsit Tallers Machado; dos maquinistes tallers El Campello; dos oficials zelador de línia electrificada i un oficial de subestacions i telecomandament.

Les corresponents al 2017 inclou dos maquinistes per a Benidorm; un maquinista per a tallers El Campello; set oficials per a tallers Machado; dos oficials per a tallers de València Sud; dos factors de circulació a Altea i un factor de circulació a Creueta. Les persones interessades poden obtindre més informació en la pàgina web de FGV.