Coronavirus.-El PSPV creu que els nous criteris de repartiment del fons obrin una "senda de justícia" per a la Comunitat

Així s'ha manifestat Muñoz en un comunicat sobre els nous criteris de repartiment fets públics pel Govern central, que "se'n va a fer finalment sobre la base de criteris de major justícia i més ajustats a la realitat de la despesa de les comunitats durant la crisi sanitària".

"Aquesta nova proposta de repartiment, millorada, és un exemple clar de la cogobernança per la qual hem apostat des de l'inici de l'emergència sanitària davant dels quals buscaven la confrontació i la crispació", ha destacat el socialista.

Ha recordat que amb el nou pla "el fons no es repartirà exclusivament per població", sinó que l'impacte directe de la pandèmia seguirà sent el criteri prioritari per al repartiment de més de la mitat dels fons: "S'està seguint un camí correcte i més equilibrat".

Al seu juí, eixe repartiment "havia de tindre en compte que les comunitats autònomes han assumit despeses extraordinàries en funció de la població que podia veure's potencialment afectada per la pandèmia, encara que després la malaltia haja tingut menor incidència". En aquest punt, ha posat en valor l'"important desemborsament en les inversions realitzades en els últims anys per a millorar el sistema sanitari públic" a la Comunitat Valenciana malgrat l'infrafinançament.

ESPERA QUE ES PENALITZE EL 'DÚMPING FISCAL'

Respecte al tram del fons destinat a fer front a la disminució dels ingressos propis, Muñoz ha reivindicat la necessitat que "es tinga en compte la caiguda real d'ingressos i l'esforç fiscal de cada comunitat i es penalitze el dúmping fiscal".

Així mateix, ha celebrat que s'haja inclòs un fons de 2.000 milions per a despeses educatives, ja que, ha manifestat, "és innegable que la pandèmia va a generar una despesa extraordinària en educació, particularment de cara a l'inici de curs".

"No hem d'oblidar que aquest fons, pioner a Espanya, part de la base d'apuntalar i reconstruir els pilars de l'Estat del Benestar, amb el que sanitat i educació han de rebre un tracte prioritari", ha conclòs.