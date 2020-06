Coronavirus.-El PP alerta que la Comunitat perdrà 350 milions amb "les rebaixes de Sánchez" en el fons de 16.000 milions

"Puig aplaudeix allò que isca de la boca de Sánchez", critica el portaveu 'popular' d'Economia, Rubén Ibáñez, després que el president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, celebrara que la Comunitat Valenciana és la segona autonomia més beneficiada pel canvi de criteri en la distribució, amb més pes per a la població.

El PP rebutja que "el Consell es felicite ara per aquest repartiment quan els grups del Botànic (PSPV, Compromís i Podem) ho van rebutjar en Les Corts fa 15 dies", quan va proposar que es repartira d'acord al pes poblacional.

Açò demostra, al seu juí, que "Puig demana a Madrid el contrari del que el PSPV i la resta de grups van votar". "Puig parla d'una victòria de reivindicació quan fa només dos setmanes eixa reivindicació era obviada en Les Corts", insisteix.

Per tant, "sorprèn que ara, amb rebaixes substancials, Puig demane aquest repartiment a Madrid". I, per als 'populars', sorprèn encara més quan "els valencians perdran al voltant de 350 milions respecte al que realment correspondria per pes poblacional".

"No és una situació per a estar d'enhorabona, veiem la doble cara de Puig: d'una banda es plega a les pretensions de Sánchez i per una altra vota en contra en Les Corts allò que ara aplaudeix. Amb la pandèmia, els valencians hem canviat un president per un 'palmero'".