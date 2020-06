Médico de Atención Primaria propone formación a los médicos de familia para "descargar" a los de Especializada

A solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Enrech ha participado hoy en la Comisión Especial de Estudio para la Recuperación Económica y Social tras la crisis del Covid-19 en La Rioja.

Lo primero que ha hecho es advertir de que "no hay un después; el covid-19 sigue entre nosotros, seguimos sin disponer de vacuna ni tratamiento eficaz, no hay un después, estamos en un continuo".

Ha recordado que, cuando comenzó la pandemia "nadie sabia cómo actuar" y esto "no era un problema sólo de La Rioja". Ha recordado que su primer paciente positivo fue una chica joven y fue a verla "con una bata blanca, un delantal de bolsa de basura, dos guantes y dos mascarillas".

Poco a poco fueron mejorando los protocolos, llegaron los EPIS, fueron apareciendo nuevos síntomas, como que los pacientes no olían... "Entonces", ha relatado, "un compañero recordó haber visto a una paciente que no olía y le mandó beber líquidos", por lo que ha concluído que "probablemente este virus haya estado con nosotros mucho más tiempo del que creemos".

"Esta es la situación" actual, ha aseverado, "no estamos en postpandemia". Por tanto, ha creído necesario "tener la posibilidad de usar todo lo que nos sirva". "Tenemos en La Rioja un equipo humano muy valido, hay que darles medios para trabajar", ha dicho.

Ha apuntado a la necesidad de mejorar las condiciones de los sanitarios en La Rioja; sus remuneraciones, su estabilidad, garantizar las sustituciones; "contratos estables y amables, que no sean draconianos", ha indicado.

El facultativo se ha referido a la "posibilidad rara" que se ha explorado en esta pandemia, como es "atender por teléfono". "Y resulta que ha funcionado bien", ha dicho, por lo que ha visto que se abre una "ventana de oportunidad para introducir una nueva forma de atención sanitaria".

Ha visto interesante "la medicina no presencial para filtrado previo de pacientes" porque "es rápido, es cómodo y facilita el autocontrol". "Un paciente que se controla se convierte en partícipe, no en un peso muerto", por lo que ha visto que es "una de las pocas cosas favorables que ha traído la pandemia".

Enrech ha abogado por mejorar las relaciones entre la Atención Primaria y la Hospitalaria, y ha insistido en proponer rotaciones de los médicos de familia "lo más frecuentes posible". También ha visto "interesante contar con un interlocutor de referencia en cada servicio".

"Lo que más me interesa es las rotaciones por servicio, para que nos conozcamos, poner cara, que cuando llamas a alguien te has tomado un café con él y no es el especialista sino fulano de tal que se quiere cambiar de coche", ha indicado.

También ha apuntado a un Plan de Salud, siguiendo el modelo en Navarra, abierto a la cooperación; y "utilizar todos los recursos, incluyendo la medicina privada", porque, ha creído, "nos complementa, y desde el punto de vista del usuario la titularidad es irrelevante, lo importante son los resultados".

También ha advertido de que "deberíamos prepararnos para que nos venga una segunda ola y sea feroz ". "Vamos a actuar como si tuviéramos el virus dentro y fuéramos un foco de contaminación, que cada vez que hablo suelto millones de virus y, por tanto, tengo que usar mascarilla", ha dicho.

La portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha creído que, si se generalizara la atención no presencial, puede restar eficacia a la medicina preventiva. Además, ha puesto el acento en la reducción de cupos. Por último, ha discrepado en tender puentes a la atención privada, dado que ésta lo que busca es "rentabilidad".

El diputado de Ciudadanos Alberto Reyes ha abrazado la colaboración con la medicina privada, cuestión que ha querido separar de privatizar y ha preguntado sobre la posibilidad de mantener un stock; así como sobre la adaptación de los centros salud y si está siendo con los protocolos correctos, así como la relación con el CIBIR.

Desde el PP, Alfonso Dominguez ha preguntado si fue "responsable" mantener actos el 8 de marzo; y ante una segunda oleada ha preguntada si se deben hacer pruebas generalizadas a los sectores "más sensibles". También si existían protocolos que podrían "haber ayudado" antes del estado de Alarma.

La socialista Sara Orradre ha preguntado por la posibilidad, apuntada por el facultativo, de los profesionales riojanos que no están visibles y ha querido saber "cómo aprovecharlos mejor". Por su parte, el socialista Raúl Juárez ha apuntado al hecho de que habiendo siendo la "mano derecha" de la exgerente de los Mártires "por qué no ha dicho antes los problemas que hay de sustituciones y de agendas".

"El problema de los recursos humanos es estructural", ha contestado el facultativo. Ha añadido que "en el caso del hospital es clave la enfermería y, lógicamente, los médicos" y ha creído que es una "carencia que no es fácil de solucionar".

También ha creído más importante la gestión de agenda que la reducción de cupos. En cuanto al equipo humano disponible ha considerado que "lo que ellos apuntan no recibe la atención de los poderes públicos".

En cuanto a la vuelta al colegio, ha dicho: "Vamos a comportarnos como si todos los alumnos fueran portadores de virus".

Y respecto al cronograma de la pandemia, ha dicho que "la impresión que había era que nos enfrentábamos a una gripe", aunque "había miedo" y se fueron anulando reuniones científicas.

"Marzo fue un mes turbulento, y nosotros en España nos encontramos que de la noche a la mañana estábamos confinados", por lo que no había materiales, e incluso hubo un "periodo de transición y confusión en el que llegaron mascarillas defectuosas".

"Sé lo que es gestionar, la incertidumbre es la atmósfera (...) y me ha tocado bailar con ello", ha reconocido. "Hemos aprendido mucho", ha añadido.